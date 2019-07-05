Home
>
Política
>
Bolsonaro escolhe filho de ex-presidente do Supremo para vaga no TSE

Bolsonaro escolhe filho de ex-presidente do Supremo para vaga no TSE

A decisão pelo novo magistrado foi tomada nesta quinta-feira (4), mas seu nome só deve ser publicado no Diário Oficial da União na edição desta sexta (5)

Agência Folha Press

Publicado em 5 de julho de 2019 às 00:17

 - Atualizado há 6 anos

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) escolheu Carlos Mário Velloso Filho para ocupar a vaga de ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Recomendado para você

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

A decisão pelo novo magistrado foi tomada nesta quinta-feira (4), mas seu nome só deve ser publicado no Diário Oficial da União na edição desta sexta (5).

Velloso é subprocurador-geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e filho de Carlos Velloso, ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente da corte de 1999 a 2001.

Disputavam a vaga a advogada Daniela Teixeira, ex-presidente da OAB-DF, e o professor de direito público Marçal Justen Filho.

A lista com os três nomes mais votados pelo Supremo foi entregue a Bolsonaro na última segunda-feira (1º) pelo presidente do STF, Dias Toffoli.

Como noticiou a Folha de S.Paulo, ministros do Supremo consideravam a candidatura de Velloso como imprópria por manter a prática de indicação de filhos de magistrados, ou ex, para cargos no Judiciário.

Velloso é a segunda indicação de Bolsonaro para o TSE. Em abril ele decidiu nomear Sérgio Silveira Banhos para a corte eleitoral para a vaga de Admar Gonzaga.

Os dois indicados pelo presidente atuarão nas eleições municipais de 2020.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais