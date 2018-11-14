Bolsonaro diz que Temer 'sabe o que fazer' sobre aumento para o STF

Presidente eleito Jair Bolsonaro em entrevista a TV Globo Crédito: Reprodução

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou hoje (13) que o presidente Michel Temer sabe o que fazer em relação ao reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e procuradora-geral da República. Anteriormente, Bolsonaro disse que se ele fosse o presidente da República, vetaria o reajuste.

Bolsonaro lembrou que Temer tem prazo para definir a questão e indicou que não fará qualquer tipo de apelo ao presidente Temer. Ele sabe, é uma pessoa responsável, não precisa de apelo, ele sabe o que tem que fazer, se vai fazer, compete a ele, disse o presidente eleito, após visitar o Superior Tribunal Militar (STM).

Segundo ele, o tema é assunto de preocupação no governo eleito. Está nas mãos do Michel Temer. É motivo de preocupação, já estamos com um déficit enorme pro ano que vem e é mais um problema que a gente vai ter.

O aumento foi aprovado no último dia 7 pelo Senado e reajusta de de R$ 33,7 mil para R$ 39 mil, gerando efeito cascata sobre os funcionários do Judiciário e abre caminho também para um possível aumento dos vencimentos dos parlamentares e do presidente da República.

VOTAÇÃO

Bolsonaro também afirmou hoje que pretende apresentar um projeto para aperfeiçoar o sistema de votação no país. Segundo ele, o assunto foi tratado durante o encontro que teve com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber. O presidente eleito não deu detalhes sobre quais propostas quer apresentar.

"Eu tenho na minha cabeça uma proposta pra aperfeiçoar o sistema de votação mas falei que levaria ao conhecimento deles primeiro antes de apresentar", afirmou o presidente eleito durante coletiva de imprensa ao final de sua visita do Superior Tribunal Militar (STM) na tarde de hoje.