Bolsonaro: "JN não tem mais teta e Globo é uma empresa ditatorial"

A declaração foi feita durante um evento em Anápolis, Goiás

Agência Folhapress

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 20:25

 - Atualizado há 6 anos

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) atacou nesta quarta-feira (04) a Rede Globo e o Jornal Nacional, principal telejornal da emissora. Ele disse que o jornal "não tem mais teta" ou "propaganda oficial do governo".

Ao sair do Palácio da Alvorada para cumprir uma agenda em Anápolis, Goiás, Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre o aniversário de 50 anos do "Jornal Nacional" e ironizou o fato de a TV Globo ter sido fundada em 1965, durante a ditadura militar.

A pergunta partiu de um representante da

Folha do Brasil

, plataforma online alinhada ao presidente. "Olha só imprensa brasileira, vocês falam tanto em ditadura. Ela [ditadura] se prima, entre outras coisas, por fechamento de jornais, rádio e televisões. A TV Globo nasceu em 1965, é uma empresa então ditatorial", disse Bolsonaro.

"A [revista] Veja nasceu em 1968. Agora o JN se prestou, como não tem mais teta, não estão mamando mais, não tem mais propaganda oficial do governo. O esporte agora é me atacar. Não vão conseguir, o couro aqui é grosso", complementou o presidente.

Procurada, a Rede Globo disse que não comentará as declarações do presidente.

