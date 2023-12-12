Assembleia aprova orçamento de quase R$ 25 bi para governo do ES em 2024

As principais áreas a receberem recursos do orçamento do Poder Executivo no próximo ano são:

Essas quatro pastas concentram cerca de 55% do orçamento. O demonstrativo traz também a distribuição das verbas para outras instituições, como o Legislativo (R$ 253,3 milhões), Tribunal de Contas (R$ 192,9 milhões), Judiciário (R$ 1,5 bilhão), Ministério Público (R$ 527,1 milhões) e a Defensoria Pública (R$ 130,5 milhões).