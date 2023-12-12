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Deputados votaram

Assembleia aprova orçamento de quase R$ 25 bi para governo do ES em 2024

Aprovação do projeto ocorreu na tarde desta terça-feira (12) e estima receita total de R$ 24,9 bilhões, 10,8% superior a 2023

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 16:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 dez 2023 às 16:42
Assembleia Legislativa: sessões especiais ou solenes polêmicas
Assembleia aprovou orçamento 2024 do governo estadual  Crédito: Wellington Abner/Ales
O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Espírito Santo referente a 2024 foi aprovado pelos deputados estaduais durante sessão na Assembleia Legislativa (Ales), na tarde desta terça-feira (12). A previsão é de uma receita total de R$ 24,9 bilhões, 10,8% superior ao estimado para 2023, que foi de R$ 22,5 bi. O texto final conta com 1.418 emendas apresentadas pelos parlamentares.
O PLOA estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano que vem. A receita contempla a arrecadação direta do Estado advinda de impostos, taxas e contribuições, transferências do governo federal, recursos de operações de crédito com instituições financeiras nacionais e internacionais e convênios. Os investimentos previstos pelo governo estadual são de R$ 2,7 bilhões.
As principais áreas a receberem recursos do orçamento do Poder Executivo no próximo ano são:
  • Saúde: R$ 3,8 bilhões;
  • Educação: R$ 3,2 bilhões; 
  • Segurança: R$ 2,8 bilhões;
  • Infraestrutura: R$ 2,08 bilhões.
Essas quatro pastas concentram cerca de 55% do orçamento. O demonstrativo traz também a distribuição das verbas para outras instituições, como o Legislativo (R$ 253,3 milhões), Tribunal de Contas (R$ 192,9 milhões), Judiciário (R$ 1,5 bilhão), Ministério Público (R$ 527,1 milhões) e a Defensoria Pública (R$ 130,5 milhões).
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