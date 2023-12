Assembleia aprova orçamento de quase R$ 25 bi para governo do ES em 2024

Aprovação do projeto ocorreu na tarde desta terça-feira (12) e estima receita total de R$ 24,9 bilhões, 10,8% superior a 2023

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Espírito Santo referente a 2024 foi aprovado pelos deputados estaduais durante sessão na Assembleia Legislativa (Ales) , na tarde desta terça-feira (12). A previsão é de uma receita total de R$ 24,9 bilhões, 10,8% superior ao estimado para 2023, que foi de R$ 22,5 bi. O texto final conta com 1.418 emendas apresentadas pelos parlamentares.

O PLOA estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano que vem. A receita contempla a arrecadação direta do Estado advinda de impostos, taxas e contribuições, transferências do governo federal, recursos de operações de crédito com instituições financeiras nacionais e internacionais e convênios. Os investimentos previstos pelo governo estadual são de R$ 2,7 bilhões.