Com jornada maior

Aprovado reajuste de salário de 10% para procuradores do ES

De acordo com documento encaminhado em anexo ao projeto, o reajuste terá impacto financeiro mensal de R$ 666 mil e de quase R$ 8 milhões por ano

Por 20 votos contra 4, os deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovaram, na sessão desta quarta-feira (2), o Projeto de Lei Complementar (PLC) 15/2025. A matéria concede aumento salarial de 10% aos procuradores do Estado, atrelado a uma carga horária maior.>

O líder do governo, Vandinho Leite (PSDB), e o líder do bloco independente, Coronel Weliton (PRD), orientaram os parlamentares a votarem a favor do projeto. “Essa matéria tem como foco principal a qualificação dos seus membros em um recurso do fundo para que possa ser utilizado nesse sentido. Então, não é recurso de receita do Estado”, explicou o tucano, lembrando que, por se tratar de PLC, a proposta precisaria de 16 votos a favor. >