Apoiadores fazem carreata pró-Bolsonaro em Vila Velha

Carreata de apoiadores de Bolsonaro provocou congestionamento na Terceira Ponte Crédito: Leitor de A Gazeta

Correção A Guarda Municipal de Vila Velha havia estimado que 3 mil veículos haviam participado da carreata no município. Após a divulgação deste texto, no entanto, a Polícia Militar informou que foram 200. A informação foi corrigida.

Uma carreata em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é realizada entre Vila Velha Vitória na tarde deste domingo (14). Além de manifestantes saindo em veículos pelo município canela-verde, apoiadores do presidente também se concentram na Praça do Papa, na Capital. Cerca de 200 veículos participam do ato, segundo a Polícia Militar.

Entre os veículos está um trio elétrico no qual os manifestantes levam bandeiras e fazem discursos a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em Vila Velha, foram vários pontos de concentração. De acordo com a Guarda, os manifestantes foram escoltados da Prainha até o posto Moby Dick, em um dos acessos da Terceira Ponte, pelos agentes e pela Polícia Militar.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram uma carreata neste domingo (14) Crédito: Leitor de A Gazeta

EM FRENTE À CASA DO GOVERNADOR

Os manifestantes foram para as ruas não apenas em apoio a Jair Bolsonaro, mas também protestam contra o governador Renato Casagrande e as restrições adotadas para enfrentamento à pandemia da Covid-19. Com palavras de ordem, criticavam a adoção do lockdown, embora essa medida nunca tenha sido implementada no Espírito Santo.

Opositor de Casagrande, o deputado estadual Capitão Assumção foi um dos que falaram no ato a favor de Bolsonaro Crédito: Fernando Madeira

Após deixarem a Praça do Papa, parte do grupo seguiu em direção ao bairro Bento Ferreira, onde Renato Casagrande e a família possui um apartamento. Em frente ao prédio, os manifestantes, entre eles o deputado estadual Capitão Assumção, dirigiram críticas contra as atitudes relacionadas à pandemia adotadas pela gestão do governador.

O governador por sua vez, reconheceu, por meio das redes sociais, o direito às manifestações, mas condenou o fato de um grupo ter ido para frente da casa da mãe dele. Casagrande classificou o ato como inaceitável, visto que a mãe é uma pessoa de idade avançada e com problemas de saúde.

Manifestantes que negam os efeitos do coronavírus saíram às ruas hoje contra medidas que tomamos para frear a transmissão e salvarmos vidas. Legítimo.Mas, é inaceitável irem até a residência de minha mãe, uma idosa de 88 anos, com diversas comorbidades, com atitudes agressivas, — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 14, 2021

Em nota, a PM disse que cerca de 200 veículos acompanhados de um trio elétrico saíram da Prainha, em Vila Velha, circularam nas principais ruas do município e em seguida atravessaram a 3º Ponte com destino a Praça do Papa, em Vitória, onde outro grupo de, aproximamente, 500 manifestantes estavam. Viaturas da PM e da Guarda Municipal acompanham o protesto.