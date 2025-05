Gastos públicos

Apenas 4 deputados do ES não recebem auxílio-alimentação; veja quem

Benefício para os deputados foi aprovado em abril de 2023, por meio de "emenda jabuti", inserida em projeto que tratava sobre a criação de comissão de Proteção e Bem-Estar aos Animais

Publicado em 15 de maio de 2025 às 09:35

Assembleia Legislativa: impacto financeiro anual do pagamento de auxílio-alimentação chega a R$ 608 mil Crédito: Ricardo Medeiros

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) concede aos deputados um auxílio-alimentação de R$ 1.949,45. No entanto, para ter acesso à verba, o parlamentar precisa solicitar formalmente o benefício.>

O auxílio foi aprovado em abril de 2023 por meio de "emenda jabuti". Ou seja, houve a inserção da proposta do pagamento do benefício em um projeto que não tinha qualquer ligação com o assunto. No caso, a inclusão ocorreu no texto que tratava sobre a criação de comissão permanente de Proteção e Bem-Estar aos Animais>

Levantamento feito pela reportagem de A Gazeta no último dia 5, no Portal de Transparência da Ales, mostra que somente 4 dos 30 deputados estaduais que integram a atual legislatura não solicitaram a verba. Dessa forma, os dados apontam que 86,6% dos parlamentares do Espírito Santo, além do salário atualmente fixado em R$ 34.774,64, também recebem o auxílio-alimentação de quase R$ 1.949, 45.>

>

Veja abaixo a relação dos deputados que recebem e dos que não recebem o auxílio-alimentação, bem como a justificativa dada por eles para cada uma das situações:>

Em dois anos, o aumento da verba paga a deputados e servidores a título de auxílio-alimentação teve reajuste de 6,5%. Quando foi aprovado em 2023, o valor do benefício havia sido fixado em R$ 1.829,79.>

Votação que aprovou auxílio durou 8 minutos

Conforme mostrou a reportagem de A Gazeta, à época, a aprovação do auxílio-alimentação para os deputados aconteceu em oito minutos, sem que a matéria tenha sido amplamente discutida, com a seguinte frase: “Fica estendido aos deputados, por meio de requerimento, o direito previsto no artigo 1º da resolução 1.805 de 23 de outubro de 1995”.>

A resolução citada durante a aprovação do texto em plenário foi instituída em 1990 e é a mesma que estipula as regras para o vale-alimentação aos servidores efetivos e comissionados da ativa da Assembleia Legislativa.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta