Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Centro

Anitta, MC Carol e Don Juan: as paródias no movimento pró-Lula

Os ritmos utilizados pelos apoiadores do ex- presidente vão desde marchinhas consagradas do Carnaval a músicas mais populares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 15:07

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 15:07

Paródias foram cantadas na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Silva
Entre os votos dos desembargadores e as apelações da defesa de Lula e do Ministério Público Federal, chama a atenção na vigília de manifestantes pró-Lula, na Praça Costa Pereira, em Vitória, as paródias feitas por militantes.
Os ritmos utilizados pelos apoiadores do ex- presidente vão desde marchinhas consagradas do Carnaval, como "Cabeleira do Zezé" e "Cachaça não é água, não" a hits mais recentes como "Vai Malandra", da cantora Anitta; "Vou largar de barriga", da Mc Carol; e "Novinha quero te ver contente", do MC Don Juan.
> Homem grita Bolsonaro 2018 no meio de petistas
A manifestação a favor do petista reúne cerca de 300 pessoas em Vitória, segundo organizadores do evento, e 100 pessoas de acordo com a Guarda Municipal de Vitória. Por meio de três televisores espalhados pela Costa Pereira, eles acompanham o julgamento do ex-presidente.
ASSISTA A PARÓDIA DE VAI MALANDRA
 
VEJA ALGUMAS DAS LETRAS
Paródias cantadas na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Silva
Vai largar de barriga
 
Pegou a democracia
Pôs no lixo
[Golpe arquitetado - 3x]
Quer condenar o Lula
Sem provas
[Julgamento furado - 3x]
Oh novinha
Ô, trabalhador eu quero te ver contente
Vem defender a democracia com a gente
Judiciário tu sabe, não tem moral
[Querem condenar o Lula, pra ferrar geral - 2x)
Pra ferrar, pra ferrar, pra ferrar geral
Baile de favela
O povo tá na rua, pela democracia
Defendendo Lula, pela democracia
Queremos direitos, pela democracia
Mudar nosso país, é só com luta todo dia
Vai Malandra
Tá julgando, tá sem sem prova
Diz que Lula é ladrão
Não é não
Tá pedindo, se prepara
Vou lançar a reação
Cê aguenta, tá com com medo
Se escondendo do povão
Globo mentindo de novo
Enganando o povo
Sempre desse jeito
Trabalhador se ligou
E tá indo pra luta, luta, luta, luta
[Não vamos aceitar, Brasil vai parar - 2X)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados