Anitta, MC Carol e Don Juan: as paródias no movimento pró-Lula

Entre os votos dos desembargadores e as apelações da defesa de Lula e do Ministério Público Federal, chama a atenção na vigília de manifestantes pró-Lula, na Praça Costa Pereira, em Vitória, as paródias feitas por militantes.
Os ritmos utilizados pelos apoiadores do ex- presidente vão desde marchinhas consagradas do Carnaval, como "Cabeleira do Zezé" e "Cachaça não é água, não" a hits mais recentes como "Vai Malandra", da cantora Anitta; "Vou largar de barriga", da Mc Carol; e "Novinha quero te ver contente", do MC Don Juan.
A manifestação a favor do petista reúne cerca de 300 pessoas em Vitória, segundo organizadores do evento, e 100 pessoas de acordo com a Guarda Municipal de Vitória. Por meio de três televisores espalhados pela Costa Pereira, eles acompanham o julgamento do ex-presidente.
ASSISTA A PARÓDIA DE VAI MALANDRA
VEJA ALGUMAS DAS LETRAS
Vai largar de barriga
Pegou a democracia
Pôs no lixo
[Golpe arquitetado - 3x]
Quer condenar o Lula
Sem provas
[Julgamento furado - 3x]
Oh novinha
Ô, trabalhador eu quero te ver contente
Vem defender a democracia com a gente
Judiciário tu sabe, não tem moral
[Querem condenar o Lula, pra ferrar geral - 2x)
Pra ferrar, pra ferrar, pra ferrar geral
Baile de favela
O povo tá na rua, pela democracia
Defendendo Lula, pela democracia
Queremos direitos, pela democracia
Mudar nosso país, é só com luta todo dia
Vai Malandra
Tá julgando, tá sem sem prova
Diz que Lula é ladrão
Não é não
Tá pedindo, se prepara
Vou lançar a reação
Cê aguenta, tá com com medo
Se escondendo do povão
Globo mentindo de novo
Enganando o povo
Sempre desse jeito
Trabalhador se ligou
E tá indo pra luta, luta, luta, luta
[Não vamos aceitar, Brasil vai parar - 2X)