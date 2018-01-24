Anitta, MC Carol e Don Juan: as paródias no movimento pró-Lula

Paródias foram cantadas na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Silva

Os ritmos utilizados pelos apoiadores do ex- presidente vão desde marchinhas consagradas do Carnaval, como "Cabeleira do Zezé" e "Cachaça não é água, não" a hits mais recentes como "Vai Malandra", da cantora Anitta; "Vou largar de barriga", da Mc Carol; e "Novinha quero te ver contente", do MC Don Juan.

A manifestação a favor do petista reúne cerca de 300 pessoas em Vitória, segundo organizadores do evento, e 100 pessoas de acordo com a Guarda Municipal de Vitória. Por meio de três televisores espalhados pela Costa Pereira, eles acompanham o julgamento do ex-presidente.

ASSISTA A PARÓDIA DE VAI MALANDRA





VEJA ALGUMAS DAS LETRAS

Paródias cantadas na Praça Costa Pereira Crédito: Rafael Silva

Vai largar de barriga





Pegou a democracia

Pôs no lixo

[Golpe arquitetado - 3x]

Quer condenar o Lula

Sem provas

[Julgamento furado - 3x]

Oh novinha

Ô, trabalhador eu quero te ver contente

Vem defender a democracia com a gente

Judiciário tu sabe, não tem moral

[Querem condenar o Lula, pra ferrar geral - 2x)

Pra ferrar, pra ferrar, pra ferrar geral

Baile de favela

O povo tá na rua, pela democracia

Defendendo Lula, pela democracia

Queremos direitos, pela democracia

Mudar nosso país, é só com luta todo dia

Vai Malandra

Tá julgando, tá sem sem prova

Diz que Lula é ladrão

Não é não

Tá pedindo, se prepara

Vou lançar a reação

Cê aguenta, tá com com medo

Se escondendo do povão

Globo mentindo de novo

Enganando o povo

Sempre desse jeito

Trabalhador se ligou

E tá indo pra luta, luta, luta, luta