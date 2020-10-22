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Eleições 2020

A Gazeta está agora no TikTok com informações sobre as eleições no ES

Os conteúdos da cobertura eleitoral 2020 estão disponíveis no aplicativo que virou febre entre jovens. Saiba como encontrar o perfil de A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:38

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:38

Repórter de A Gazeta aparece em montagem com frames de vídeo do TikTok
Conteúdo de A Gazeta no TikTok: informação em novo formato Crédito: Reprodução/Arte AG
A Gazeta estreia nesta quinta-feira (22) um novo canal para distribuir o conteúdo relacionado às eleições 2020 no Espírito Santo. A partir de agora, o público poderá interagir com A Gazeta no TikTok. O aplicativo que virou febre global entre jovens e adolescentes abriga vídeos de até 60 segundos e tem como marca a criatividade para contar histórias com músicas, animações, memes e até mesmo mensagens politizadas. É nesse contexto que passamos a distribuir informações da cobertura eleitoral.
Para encontrar A Gazeta no TikTok, basta usar a ferramenta de busca dentro do aplicativo. Clique em "descobrir" e depois digite no campo "procurar", ao lado da lupa, o termo: AGazetaES. Abaixo, vai aparecer o perfil, basta entrar nele e clicar em seguir. Ou então clique aqui e vá diretamente para o perfil.
Saiba como seguir A Gazeta no TikTok
Saiba como seguir A Gazeta no TikTok Crédito: Reprodução/Arte AG
"Vamos usar essa linguagem dinâmica para levar informações ao público que está no aplicativo. Estamos no meio de uma eleição que é local, que tem potencial para mexer com a realidade das pessoas. Por isso, é fundamental estarmos conectados a elas oferecendo conteúdo confiável na plataforma em que estiverem. O que muda é o formato, mas o compromisso de A Gazeta com a informação será o mesmo", explica o editor de Distribuição de A Gazeta Rhayan Lemes. 
@agazetaes

Oi, TikTok! ##eleicoes2020 ##eleiçõesnoES

? How You Like That - BLACKPINK
A presença no TikTok se soma a uma série de outras iniciativas de A Gazeta nestas eleições, ressalta a editora de Política, Samanta Nogueira.
"Nesta primeira eleição 100% digital em A Gazeta, estamos produzindo conteúdos em diferentes formatos para os leitores, notícias em texto, vídeos explicativos, vídeos de humor, podcasts e comparador de programas eleitorais, por exemplo. Além da produção, nosso foco é como tudo isso chega até as pessoas. Por isso, temos, agora, o perfil no TikTok. Tudo para que os capixabas fiquem bem informados para votar em novembro", diz.  

PESQUISAS NA ESTREIA

Os primeiros vídeos a serem publicados por A Gazeta no TikTok estarão relacionados às pesquisas feitas pelo Ibope sobre as intenções de voto na Grande Vitória. Confira abaixo:
@agazetaes

Resumão do Ibope em ##Vitória ##Eleições2020 ##EleiçõesNoES ##eleicoesnotiktok

? Classical Music - Classical Music

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