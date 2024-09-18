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Eleições 2024

TV Gazeta divulga nova pesquisa para prefeito de Vitória nesta quarta (18)

Levantamento mostra intenções de voto no cenário espontâneo — quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados — e estimulado — quando é apresentada a lista dos candidatos
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

18 set 2024 às 07:39

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 07:39

Prefeitura de Vitória.
Disputa pela Prefeitura de Vitória conta com seis candidatos Crédito: Ricardo Medeiros
A TV Gazeta divulga nesta quarta-feira (18) a segunda rodada da pesquisa de intenção de voto na disputa pela Prefeitura de Vitória, nas Eleições 2024. A primeira rodada foi publicada no dia 28 de agosto, dois dias antes do início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Agora o eleitor da Capital poderá conferir se os números sofreram alteração no contexto da campanha nas referidas mídias. Os dados da Quaest Pesquisa e Consultoria têm 95% de nível de confiança e serão publicados pelo site A Gazeta.
O novo levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta, também vai mostrar a avaliação dos eleitores sobre a gestão do atual prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que concorre à reeleição neste ano. As gestões do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Renato Casagrande (PSB) também foram avaliadas pelos entrevistados na pesquisa.
Concorrem à Prefeitura de Vitória nas Eleições 2024, além do atual prefeito, os candidatos Assumção (PL)Camila Valadão (Psol)Du (Avante), João Coser (PT) e Luiz Paulo (PSDB).

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Serão publicados os dados de intenção de voto com as abordagens espontânea – quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados – e estimulada – quando é apresentada a lista dos candidatos em disputa na cidade, para a escolha dos entrevistados. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e pelo Boa Noite ES, da TV Gazeta.
A pesquisa realizou 852 entrevistas com os moradores de Vitória e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-01303/2024. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.

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