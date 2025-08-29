Vizinho é principal suspeito de matar casal a tiros em Alto Rio Novo, diz delegado

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:14
O vizinho de Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e a esposa dele, Ana Aparecida, de 48 anos, é o principal suspeito de matar o casal a tiros, segundo o delegado Jorge William, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, na região Noroeste do ES. O crime aconteceu zona rural da cidade, que fica no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (28). Os dois foram mortos a tiros na localidade de Córrego Água Limpa, após uma discussão por causa de terra. O nome do suspeito não foi informado.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe encontrou Joel morto dentro da cabine de uma retroescavadeira. Já Ana Aparecida estava caída no chão, ambos feridos por disparos de arma de fogo – ele com cinco perfurações no corpo e ela com três, conforme a perícia constatou. A Polícia Científica recolheu oito cápsulas deflagradas e 13 munições intactas de calibre .22 no local do crime.
Uma testemunha, que prestava serviço para Joel no momento do crime, relatou à polícia que o suspeito teria abordado o casal e iniciado uma discussão motivada por uma divisa de terra, deixando o local em seguida. Minutos depois, o suspeito retornou armado com um rifle e disparou contra o casal.
A Polícia Civil afirmou que Joel tentou se proteger entrando na cabine da retroescavadeira, mas foi atingido dentro da máquina. Em seguida, Ana também foi baleada. Após efetuar os disparos, o suspeito teria fugido em um carro.
Jorge WilliamDelegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o