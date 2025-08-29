Investigação

Vizinho é principal suspeito de matar casal a tiros em Alto Rio Novo, diz delegado

Joel Anacleto da Silva e Ana Aparecida foram mortos a tiros na localidade de Córrego Água Limpa, após uma discussão por causa de terra

Joel Alcântara da Silva, de 44 anos, e sua esposa, Ana Aparecida de Andrade Temponi, de 48 anos, foram mortos a tiros em Alto Rio Novo. Crédito: Acervo Pessoal

O vizinho de Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e a esposa dele, Ana Aparecida, de 48 anos, é o principal suspeito de matar o casal a tiros, segundo o delegado Jorge William, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, na região Noroeste do ES. O crime aconteceu zona rural da cidade, que fica no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (28). Os dois foram mortos a tiros na localidade de Córrego Água Limpa, após uma discussão por causa de terra. O nome do suspeito não foi informado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe encontrou Joel morto dentro da cabine de uma retroescavadeira. Já Ana Aparecida estava caída no chão, ambos feridos por disparos de arma de fogo – ele com cinco perfurações no corpo e ela com três, conforme a perícia constatou. A Polícia Científica recolheu oito cápsulas deflagradas e 13 munições intactas de calibre .22 no local do crime.

Uma testemunha, que prestava serviço para Joel no momento do crime, relatou à polícia que o suspeito teria abordado o casal e iniciado uma discussão motivada por uma divisa de terra, deixando o local em seguida. Minutos depois, o suspeito retornou armado com um rifle e disparou contra o casal.

A Polícia Civil afirmou que Joel tentou se proteger entrando na cabine da retroescavadeira, mas foi atingido dentro da máquina. Em seguida, Ana também foi baleada. Após efetuar os disparos, o suspeito teria fugido em um carro.

Iniciamos as investigações e obtivemos êxito em identificar a autoria. O autor é um vizinho das vítimas que tentou intervir numa obra na propriedade das vítimas. Como não obteve êxito, ele se revoltou, dirigiu-se até o carro, pegou um rifle e ao retornar para a propriedade das vítimas, efetuou diversos disparos. Em seguida, ele fugiu levando a arma" Jorge William Delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo.

