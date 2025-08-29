Home
Casal é morto a tiros após briga por terra em Alto Rio Novo, no ES

Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e a esposa, Ana Aparecida, de 48, foram assassinados na zona rural do município; polícia Civil investiga e busca o suspeito.

Eduarda Lisboa

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:38

oel Alcântara da Silva, de 44 anos, e sua esposa, Ana Aparecida de Andrade Temponi, de 48 anos, foram mortos a tiros em Alto Rio Novo.
Joel Alcântara da Silva, de 44 anos, e sua esposa, Ana Aparecida de Andrade Temponi, de 48 anos, foram mortos a tiros em Alto Rio Novo Crédito: Acervo pessoal

O assassinato de um casal chocou moradores da zona rural de Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e a esposa, Ana Aparecida de Andrade Tempone, de 48, foram mortos a tiros na localidade de Córrego Água Limpa, após uma discussão por causa de terra.

A PM informou que, ao chegar ao local, os militares encontraram Joel morto dentro da cabine de uma retroescavadeira e Ana Aparecida caída no chão, ambos feridos por disparos de arma de fogo – ele com cinco perfurações no corpo e ela com três, conforme a perícia. A Polícia Científica recolheu no local oito cápsulas deflagradas e 13 munições intactas de calibre .22.

Uma testemunha, que prestava serviço para Joel no momento do crime, relatou à polícia que o suspeito teria abordado o casal e iniciado uma discussão motivada por uma divisa de terra, deixando o local em seguida. Minutos depois, o suspeito retornou armado com um rifle e disparou contra o casal.

A Polícia Civil afirmou que Joel tentou se proteger entrando na cabine da retroescavadeira, mas foi atingido dentro da máquina. Em seguida, Ana também foi baleada. Após efetuar os disparos, o suspeito teria fugido em um carro. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde serão submetidos à necropsia. Posteriormente, serão liberados para os familiares.

Casal foi morto a tiros, na zona rural de Alto Rio Novo, nesta quinta-feira (28).
Joel foi assassinado dentro de uma retroescavadeira; já o corpo de Ana Aparecida foi encontrado próximo, na estrada Crédito: Reprodução | Redes sociais

A Polícia Civil comunicou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, e até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações. 

