Marcos Vinícius Xavier, 42 anos, (à esquerda) e Diego Costa Ferreira, 33 anos foram presos pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Calma". Essa foi a última palavra dita por um homem, de 64 anos, antes de ser morto em um assalto em 6 de março deste ano , no bairro Cobilândia, em Vila Velha . Um dos criminosos não gostou do pedido e atirou contra a vítima. Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no latrocínio. A esposa da vítima chegou a ser amarrada em uma cadeira e, com o marido sangrando na frente dela, foi obrigada a fazer transferência via PIX para os criminosos.

Por conta do nervosismo da mulher, de 61 anos, ela não conseguiu lembrar as senhas e os criminosos fugiram com apenas três aparelhos celulares, além do carro do casal.

Diego Costa Ferreira, de 33 anos, foi preso em Vila Velha, enquanto Marcos Vinícius Xavier, de 42 anos, em Belo Horizonte , em Minas Gerais. As prisões aconteceram na última sexta-feira (31), por meio da Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), em operação conjunta, com a subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e a Polícia Civil de Minas Gerais.

Na tarde desta segunda-feira (3), o chefe da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), o delegado Marcos Aurélio Oliveira, classificou os suspeitos como “covardes”.

Your browser does not support the audio element. Vítima pede "calma" e acaba morto; dois suspeitos foram presos em MG e ES

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, Diego Costa Ferreira foi o mentor do crime. Ele trabalhou na empresa do casal, uma transportadora, por quatro meses. Ele deixou de trabalhar em dezembro do ano passado e passou todas as informações do local para que Marcos Vinícius Xavier fizesse levantamentos da firma.

Na semana que antecedeu o crime, Marcos Vinícius trabalhou na empresa por dois dias (dia 2 e 3 de março), com um nome falso.

Execução

Na manhã do dia 6 de março, o casal chegou na empresa e se deparou com Marcos, que afirmou ter esquecido algo no local.

Assim que ele anunciou o assalto, o homem de 64 anos pediu calma, momento que o suspeito atirou três vezes. Os tiros acertaram a cabeça, o tórax e a virilha.

Enquanto o homem sangrava, Marcos e um terceiro suspeito - ainda não identificado - amarraram a esposa dele em uma cadeira e a obrigaram a fazer transferências bancárias. No entanto, por conta do nervosismo, ela não conseguia lembrar as senhas.

Os criminosos ainda tentaram roubar uma carga da empresa, mas foram embora com três celulares do casal e um veículo, abandonado a 200 metros da casa de Diego Costa, na BR 262 , em Cariacica

"Covardes. Simplesmente mataram o senhor por ele ter pedido calma. Efetuou três tiros sem qualquer compaixão, apenas para subtrair alguns bens. Isso nos chocou demais" Marcos Aurélio Oliveira - Delegado

Ficha criminal

A ficha criminal dos envolvidos possui mais de 20 páginas para cada um. Marcos Vinicius já esteve envolvido, inclusive, em outro latrocínio cometido em Minas Gerais. Já Diego Costa tem furtos e roubos nos registros.