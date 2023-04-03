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Com gravidade

Acidente entre moto e ônibus deixa duas pessoas feridas em Vila Velha

Caso aconteceu em Rio Marinho, nesta segunda-feira (3), em Vila Velha. Motocicleta foi parar embaixo do ônibus do sistema Transcol; vítimas foram socorridas com ferimentos graves

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2023 às 16:39
Aconteceu em Rio Marinho
O homem e a mulher que estavam na moto sofreram ferimentos graves no acidente com o coletivo Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (3), na Rua Joatuba, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. As vítimas estavam em uma motocicleta que foi parar embaixo de um ônibus do Transcol.
De acordo com a Polícia Militar, o ônibus virou à esquerda na Rua Guaraná, para entrar na Rua Joatuba, onde é permitida a conversão. A motocicleta teria tentado uma ultrapassagem forçada em local sinalizado por faixa amarela simples contínua, e bateu na lateral do coletivo.
Com o impacto, o motociclista, que não tinha carteira de habilitação, parou embaixo do ônibus. A proprietária da moto era a mulher que estava na garupa.
As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em estado grave. Ainda conforme a PM, o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A ocorrência ficou a cargo do Batalhão de Trânsito.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que "a empresa responsável pelo coletivo informa que está apurando os fatos".

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