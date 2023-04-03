Acidente entre moto e ônibus deixa duas pessoas feridas em Vila Velha

O homem e a mulher que estavam na moto sofreram ferimentos graves no acidente com o coletivo Crédito: Leitor | A Gazeta

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (3), na Rua Joatuba, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha . As vítimas estavam em uma motocicleta que foi parar embaixo de um ônibus do Transcol

De acordo com a Polícia Militar , o ônibus virou à esquerda na Rua Guaraná, para entrar na Rua Joatuba, onde é permitida a conversão. A motocicleta teria tentado uma ultrapassagem forçada em local sinalizado por faixa amarela simples contínua, e bateu na lateral do coletivo.

Com o impacto, o motociclista, que não tinha carteira de habilitação, parou embaixo do ônibus. A proprietária da moto era a mulher que estava na garupa.

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em estado grave. Ainda conforme a PM, o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A ocorrência ficou a cargo do Batalhão de Trânsito.