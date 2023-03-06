Homem é baleado e mulher amarrada durante assalto em Vila Velha

Um homem foi baleado e uma mulher amarrada durante um assalto na manhã desta segunda-feira (6), em Cobilândia, Vila Velha. De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe realizava patrulhamento no bairro quando foi acionado por uma pessoa que informou que no galpão de uma transportadora estavam o homem e a mulher, vítimas de roubo.
Os agentes imediatamente foram ao local e encontraram a mulher já desamarrada e o homem caído no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Os dois foram encaminhados a um hospital da Grande Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
A Polícia Civil disse que a equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou as primeiras diligências.
O caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.