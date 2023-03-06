Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de latrocínio

Homem é baleado e mulher amarrada durante assalto em Vila Velha

Uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento na manhã desta segunda (6) quando foi abordada por uma pessoa que informou que um homem havia sido baleado e uma mulher estava amarrada no galpão
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 mar 2023 às 17:05

Publicado em 06 de Março de 2023 às 17:05

Um homem foi baleado e uma mulher amarrada durante um assalto na manhã desta segunda-feira (6), em Cobilândia, Vila Velha. De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe realizava patrulhamento no bairro quando foi acionado por uma pessoa que informou que no galpão de uma transportadora estavam o homem e a mulher, vítimas de roubo.
Os agentes imediatamente foram ao local e encontraram a mulher já desamarrada e o homem caído no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Os dois foram encaminhados a um hospital da Grande Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. 
Polícia Civil disse que a equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou as primeiras diligências.
O caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados