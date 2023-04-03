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Caminhão cai de barranco às margens da Carlos Lindenberg; veja imagens

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (3) Quem passou pelo local ficou impressionado com a cena; parte do veículo ficou presa em cabos de energia e telefonia

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 16:32

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 abr 2023 às 16:32
Um caminhão caiu de um barranco às margens da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (3). Quem passou pelo local ficou impressionado com a cena, já que a cabine do veículo foi esmagada contra o chão. 
O repórter-fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini esteve no local. Ele apurou que o veículo, que pertence a uma loja de material de construção, perdeu o controle enquanto funcionários faziam uma entrega no bairro Ataíde, em uma residência na Rua Três (no alto do barranco), também em Vila Velha.

Caminhão cai de barranco em Vila Velha

Por sorte, todos os ocupantes estavam fora do veículo no momento do acidente. Também não havia pedestres passando na calçada quando o mesmo despencou. Ninguém se feriu.
Prefeitura de Vila Velha informou, às 16h36, que "neste momento, uma das faixas da avenida está interditada. A Guarda Municipal de Vila Velha está no local para orientar no trânsito. O veículo ainda não foi removido".
Questionada se o fornecimento de energia elétrica da região foi afetado, já que o caminhão ficou escorado em fios, a EDP respondeu que "a rede de energia elétrica da região não foi afetada, uma vez que a ocorrência atingiu, somente, os cabos da rede de telefonia local".

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