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Morte de criança

Vídeo mostra momento em que criança é baleada na cabeça em Guarapari

O autor dos disparos foi preso no mesmo dia pela Polícia Militar e indiciado na segunda-feira (02) por homicídio qualificado; A criança atingida chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu último sábado (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:31

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:31

A polícia divulgou as imagens do momento em que aconteceram os tiros que levaram à morte do menino Matheus Oliveira Marques, de 5 anos,  atingido por uma bala perdida na cabeça, no dia  23 de novembro, na orla da Praia do Morro, em Guarapari. O autor dos tiros foi preso no mesmo dia pelos policiais militares da Força Tática de Guarapari. 
O autor dos disparos é Romildo  Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos. Nas imagens é ele que aparece chegando armado de moto usando capacete branco e camisa de time de futebol, segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.  "Ele fez os disparos contra três indivíduos que estavam na calçada e um dos tiros atingiu a criança que estava na areia. O suspeito fugiu de moto depois de atirar", explicou o delegado Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari.
Matheus é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e estava curtindo o final de semana com a família quando foi baleado. A mãe percebeu que a criança estava ferida e gritou por socorro. O menino foi socorrido para um hospital do município, mas não resistiu e morreu no sábado (30).
03/12/2019 Romildo Barbosa da Hora Júnior, 18 anos, foi preso horas depois de atirar na orla de Guarapari. Um dos tiros atingiu a cabeça do menino Matheus de Oliveira, 5 anos, que morreu dias depois Crédito: Polícia Civil
O autor dos tiros, Romildo, foi preso em flagrante horas depois do crime por  PMs que chegaram até ele com a ajuda da placa da moto indicada por testemunhas. "A ação da Força Tática foi muito rápida e eficiente. Com o autor preso, passamos a levantar indícios sobre a motivação do crime", observou o delegado.
No primeiro depoimento na delegacia, Romildo negou que tivesse atirado, afirmando que ele havia sido alvo dos disparos e que no dia estaria usando uma camisa amarela.  No entanto, as investigações conseguiram  verificar que a pessoa que aparece nas imagens era Romildo. "Conseguimos localizar o capacete e camisa que aparecem no vídeo na casa do suspeito. A arma não foi encontrada, mas acreditamos que se trate de um revólver, por não termos encontrado cápsulas no local", descreveu Malini.

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As apurações da DHPP de Guarapari apontaram que em novembro de 2018, Romildo teria sido vítima de uma tentativa de homicídio por parte de uma das pessoas em que ele tentou matar. "Abrimos investigação para apurar a situação, mas Romildo fugiu de Guarapari com medo do desafeto e pediu à família que não passasse o endereço dele à polícia. Dessa forma, não tínhamos o depoimento da vítima para dar continuidade à investigação. Agora, Romildo teria tentado revidar essa situação. Ao passar pela praia de moto e ver o desafeto, foi em casa, buscou a arma e atirou contra o alvo", contou o delegado.
A rixa entre Romildo e o alvo ainda é uma incógnata  para a polícia. "Existe a possibilidade de terem se apaixonado pela mesma mulher. No entanto, também há informações de que Romildo  teria tido uma briga com o primo do desafeto. Ainda vamos apurar o que realmente houve, pois agora daremos continuidade à investigação da tentativa de homicídio", disse Franco Malini.
Romildo está preso preventivamente e agora foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima, motivo torpe e perigo comum. Ele está no presídio de Guarapari. 

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