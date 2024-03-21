Vídeo mostra bandido que invadiu velório abraçado ao caixão em Ibiraçu

TV Gazeta mostra o momento em que policiais militares fizeram a abordagem ao homem que Um vídeo obtido pela reportagem damostra o momento em que policiais militares fizeram a abordagem ao homem que entrou em uma igreja durante um velório e se abraçou ao caixão para tentar fugir da polícia no bairro São Cristóvão, em Ibiraçu , na madrugada desta quinta-feira (21). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, João Vitor Pereira, de 20 anos, já era conhecido da corporação e foi visto em um carro estacionado, em atitude suspeita.

Nas imagens (acima), que foram feitas por uma câmera acoplada ao uniforme de um policial, é possível observar que além de abraçar o caixão, João Vitor ainda chora pela morte da pessoa que estava sendo velada. A chegada dos militares no templo religioso gerou um tumulto entre fiéis e familiares que estavam no local.

Segundo a PM, com João Vitor foi encontrada uma pistola turca de calibre 9mm, que estava com 19 munições intactas. Ele precisou ser algemado para evitar tentativa de fuga.

No momento em que foi detido, outras pessoas se aproximaram da equipe policial, tentando livrar João Vitor e também recolher as armas dos militares. De acordo com a PM, foi necessário realizar disparos para “repelir a injusta agressão”, pois colocaria os agentes em risco.