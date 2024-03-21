Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Ibiraçu

Bandido invade velório em igreja e abraça caixão para fugir da polícia no ES

Suspeito estava armado e teve uma pistola turca apreendida, com 19 munições intactas. Caso gerou tumulto em templo religioso

Publicado em 21 de Março de 2024 às 12:12

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 mar 2024 às 12:12
Material apreendido com o suspeito preso
Material apreendido com o suspeito preso Crédito: Divulgação/PMES
Um homem armado foi preso após entrar em uma igreja durante um velório e se abraçou ao caixão para tentar fugir da abordagem policial no bairro São Cristóvão, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (21). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, João Vitor Pereira, de 20 anos, já era conhecido da polícia e foi visto dentro de um carro estacionado, em atitude suspeita.
Ao ver a aproximação da PM, o jovem correu em direção ao templo religioso. No momento, os militares perceberam que ele tinha uma arma na cintura. O caso gerou um tumulto entre fiéis e familiares que estavam no local. Ele foi abordado e com João Vitor os policiais encontraram uma pistola turca de calibre 9mm, que estava com 19 munições intactas. Ele precisou ser algemado para evitar tentativa de fuga.
No momento em que foi detido, outras pessoas se aproximaram da equipe policial, tentando livrar João Vitor e também recolher as armas dos militares. De acordo com a PM, foi necessário realizar disparos para “repelir a injusta agressão”, pois colocaria os agentes em risco.
Os policiais, depois, levaram o jovem até a Delegacia Regional de Aracruz. João Vitor disse aos oficiais que comprou a arma porque teve a informação de que traficantes rivais estavam tentando tomar o comando do tráfico de drogas no bairro Elias Bragato.

Veja Também

Briga de vizinhos termina com homem esfaqueado e um preso em Viana

Casal investigado por matar homem com golpes de machado é preso no interior do ES

Confronto entre PM e criminosos acaba em confusão e com moradora ferida na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ibiraçu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados