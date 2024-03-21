Bandido invade velório em igreja e abraça caixão para fugir da polícia no ES

Material apreendido com o suspeito preso Crédito: Divulgação/PMES

Um homem armado foi preso após entrar em uma igreja durante um velório e se abraçou ao caixão para tentar fugir da abordagem policial no bairro São Cristóvão, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (21). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, João Vitor Pereira, de 20 anos, já era conhecido da polícia e foi visto dentro de um carro estacionado, em atitude suspeita.

Ao ver a aproximação da PM, o jovem correu em direção ao templo religioso. No momento, os militares perceberam que ele tinha uma arma na cintura. O caso gerou um tumulto entre fiéis e familiares que estavam no local. Ele foi abordado e com João Vitor os policiais encontraram uma pistola turca de calibre 9mm, que estava com 19 munições intactas. Ele precisou ser algemado para evitar tentativa de fuga.

No momento em que foi detido, outras pessoas se aproximaram da equipe policial, tentando livrar João Vitor e também recolher as armas dos militares. De acordo com a PM, foi necessário realizar disparos para “repelir a injusta agressão”, pois colocaria os agentes em risco.