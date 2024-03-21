Confronto entre PM e criminosos acaba em confusão e com moradora ferida na Serra

A noite de quarta-feira (20) em Planalto Serrano, na Serra, foi tensa: teve confronto entre criminosos e policiais, confusão com moradores, cassetete e terminou com uma mulher de 49 anos ferida de raspão por uma bala de borracha. Vídeos que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram parte do ocorrido.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam patrulhando pelo bairro quando encontraram suspeitos armados. Houve confronto e os criminosos conseguiram fugir.
"Enquanto os militares aguardavam apoio, várias pessoas cercaram a equipe fazendo ameaças e lançando pedras contra eles. Os policiais deram ordem para que essas pessoas se afastassem, mas não foram obedecidas", afirmou a PM.
Outras equipes chegaram para prestar apoio e, com o uso de equipamentos não-letais, dispersaram o grupo. No vídeo acima, é possível ver um policial indo em direção a alguns homens com um cassetete.
No final da ocorrência, os militares receberam a informação de que uma moradora de 49 anos havia sido atingida de raspão no joelho por uma bala de borracha. Ela foi socorrida para o Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Serra Sede.
Questionada pela reportagem, a Polícia Civil disse que não foi acionada para a ocorrência.