Veja vídeo

Confronto entre PM e criminosos acaba em confusão e com moradora ferida na Serra

Caso aconteceu na noite de quarta-feira (20); de acordo com a PM, um grupo jogou pedras na equipe, que revidou com o uso de armas não-letais

Publicado em 21 de Março de 2024 às 11:04

Redação de A Gazeta

A noite de quarta-feira (20) em Planalto Serrano, na Serra, foi tensa: teve confronto entre criminosos e policiais, confusão com moradores, cassetete e terminou com uma mulher de 49 anos ferida de raspão por uma bala de borracha. Vídeos que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram parte do ocorrido.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam patrulhando pelo bairro quando encontraram suspeitos armados. Houve confronto e os criminosos conseguiram fugir. 
"Enquanto os militares aguardavam apoio, várias pessoas cercaram a equipe fazendo ameaças e lançando pedras contra eles. Os policiais deram ordem para que essas pessoas se afastassem, mas não foram obedecidas", afirmou a PM. 
Outras equipes chegaram para prestar apoio e, com o uso de equipamentos não-letais, dispersaram o grupo. No vídeo acima, é possível ver um policial indo em direção a alguns homens com um cassetete. 
No final da ocorrência, os militares receberam a informação de que uma moradora de 49 anos havia sido atingida de raspão no joelho por uma bala de borracha. Ela foi socorrida para o Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Serra Sede. 
Questionada pela reportagem, a Polícia Civil disse que não foi acionada para a ocorrência. 

