Briga de vizinhos termina com homem esfaqueado e um preso em Viana Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após invadir uma residência e agredir três irmãos com golpes de faca e um pedaço de madeira no bairro Primavera, em Viana. Conforme o boletim de ocorrência, Janario da Silva Santos iniciou uma discussão e ameaçou de morte dois irmãos, de 26 anos e de 34 anos.

Ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, vizinhos dos envolvidos contaram que o suspeito entrou na casa enquanto as vítimas ainda estavam dormindo. Ao ouvir os gritos e ameaças que estavam sendo feitas por Janario, um terceiro irmão, de 41 anos, foi até a casa dos irmãos mais novos. Na residência, o suspeito teria agredido uma das vítimas, 34, com o pedaço de madeira no rosto e tentou esfaqueá-lo.

O irmão mais jovem e o mais velho teriam entrado em uma luta corporal com o suspeito, momento em que o homem, 41, foi atingido com golpes de faca nos braços.

Segundo a Polícia Militar, os irmãos conseguiram imobilizar Janario até a chegada dos militares. As vítimas foram socorridas ao Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, sendo transferidas, posteriormente, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).