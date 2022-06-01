Vídeo mostra atropelamento de propósito após discussão em bar de Ibatiba

A Polícia Civil identificou o motorista responsável pelo atropelamento de dois irmãos na noite do último domingo (29) em Ibatiba, no Caparaó. As vítimas saíam de um bar quando foram atingidas diversas vezes por um carro na rua. Um dos irmãos foi socorrido em estado grave e segue internado.
De acordo com a polícia, o nome do motorista do veículo não foi revelado para não atrapalhar as investigações. Segundo o delegado de Ibatiba, Thiago Dornelles, um dos irmãos foi ouvido. “Contou que tiveram uma discussão com o suspeito por causa de um empurrão no bar. O veículo foi periciado por investigadores e está no pátio de Ibatiba”, disse o delegado.
O caso, segundo Dornelles, segue em andamento. Câmeras de segurança no local ajudaram na identificação do veículo, segundo a polícia. Nas imagens divulgadas pelo delegado, é possível ver uma das vítimas sendo atropelada. Mesmo com a vítima caída no chão, o motorista engata a marcha ré e volta a atingir o homem.
O CRIME
Segundo registro da Polícia Militar, os dois irmãos foram atropelados ao saírem de um bar. De acordo com o relato de uma das vítimas à polícia, o motorista atropelou e fez outras manobras, para atingi-los. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, e elevadas para o pronto-socorro do município. O caso aconteceu por volta da 1h.
Segundo uma das vítimas, o motorista acelerou e passou em cima de seu irmão. O homem engatou a marcha ré e atropelou os dois. Depois, andou por cerca de vinte metros à frente, manobrou o carro e retornou em alta velocidade, passando por cima de um deles novamente. Após o episódio de violência, o motorista fugiu em direção à BR 262.
Segundo informações do pronto-socorro de Ibatiba, um dos irmãos saiu do local mesmo sem alta médica. Já o outro, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, onde segue internado.