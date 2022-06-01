Vídeo mostra atropelamento de propósito após discussão em bar de Ibatiba

O caso, segundo Dornelles, segue em andamento. Câmeras de segurança no local ajudaram na identificação do veículo, segundo a polícia. Nas imagens divulgadas pelo delegado, é possível ver uma das vítimas sendo atropelada. Mesmo com a vítima caída no chão, o motorista engata a marcha ré e volta a atingir o homem.