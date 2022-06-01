Homem furta carne e ameaça neto com faca para tentar escapar no ES

Um homem de 50 anos foi detido após furtar carnes de um supermercado, que foram escondidas dentro de um carrinho de bebê. Ao tentar fugir dos seguranças do estabelecimento, o suspeito ameaçou um bebê, que seria seu próprio neto, com uma faca.

O caso aconteceu nesta terça-feira (31) no bairro Soteco, em Vila Velha , na Grande Vitória . Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem e uma mulher, que seria sua filha, furtaram as mercadorias no supermercado. Eles estavam com duas crianças, filhas da suspeita: uma mais velha e um bebê, que ficava no carrinho.

As imagens mostram o momento em que a mulher pegou produtos em um freezer do estabelecimento e os colocou em uma cesta. Em seguida, ela foi até o pai dela e escondeu as mercadorias no carrinho de bebê, onde estava a criança. Pouco depois, a mulher foi embora do supermercado levando a filha mais velha. Já o homem ficou com o neto bebê no colo e tentou passar pelo caixa do supermercado com os produtos escondidos. Ele pagou por apenas um produto.

Mas, ao tentar sair do local, um segurança percebeu a atitude suspeita e foi atrás do homem, a fim de impedir a fuga. Neste momento, o suspeito saiu correndo com o carrinho de bebê pela rua. Para evitar ser pego, o homem colocou uma faca no pescoço do neto, de acordo com a informação de um segurança.

Carnes furtadas foram recuperadas em Vila Velha. Crédito: Archimedis Patricio

"Ele entrou num beco, numa viela, abandonou o carrinho, pegou a criança no colo, colocou a faca no pescoço dela e pediu para a gente voltar, senão ele iria furar a criança. Ele correu pra dentro de um beco, nós corremos atrás, e chamando a polícia pelo telefone, passando as coordenadas. Dentro dos becos, perto dos Correios, chegou um rapaz lá, pediu para ele se entregar, aí ele jogou a faca no chão. Meu colega pegou a criança nos braços, ele entregou as carnes para a gente", contou o segurança Josemy de Torres.

Polícia Militar conseguiu encontrar e prender o suspeito minutos depois. Ele e a filha foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. "Uma situação atípica porque geralmente essas pessoas tentam contra a vida de quem tenta impedir que o crime ocorra de uma forma completa. Então, nesse caso, ele usou o próprio neto para tentar lograr êxito no crime ocorrido", falou o policial militar Ronildo Leal.

A polícia recuperou os produtos roubados e apreendeu a faca que teria sido usada pelo suspeito durante a fuga. O homem de 50 anos já tinha passagens por furto e assalto à mão armada. Segundo a PM, a mulher confessou aos militares que esse não era o primeiro roubo que planejava com o pai. Horas antes, outro supermercado da mesma região também havia sido alvo da dupla.

A PM informou que as crianças foram levadas para a casa de uma avó.