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Em Vila Velha

Homem furta carne e ameaça neto com faca para tentar escapar no ES

Um vídeo registrou o momento em que ele e a filha, que estavam acompanhados de duas crianças em um supermercado, usaram um carrinho de bebê para esconder mercadorias

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2022 às 12:14
Um homem de 50 anos foi detido após furtar carnes de um supermercado, que foram escondidas dentro de um carrinho de bebê. Ao tentar fugir dos seguranças do estabelecimento, o suspeito ameaçou um bebê, que seria seu próprio neto, com uma faca.
O caso aconteceu nesta terça-feira (31) no bairro Soteco, em Vila Velha, na Grande Vitória. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem e uma mulher, que seria sua filha, furtaram as mercadorias no supermercado. Eles estavam com duas crianças, filhas da suspeita: uma mais velha e um bebê, que ficava no carrinho.
As imagens mostram o momento em que a mulher pegou produtos em um freezer do estabelecimento e os colocou em uma cesta. Em seguida, ela foi até o pai dela e escondeu as mercadorias no carrinho de bebê, onde estava a criança. Pouco depois, a mulher foi embora do supermercado levando a filha mais velha. Já o homem ficou com o neto bebê no colo e tentou passar pelo caixa do supermercado com os produtos escondidos. Ele pagou por apenas um produto.
Mas, ao tentar sair do local, um segurança percebeu a atitude suspeita e foi atrás do homem, a fim de impedir a fuga. Neste momento, o suspeito saiu correndo com o carrinho de bebê pela rua. Para evitar ser pego, o homem colocou uma faca no pescoço do neto, de acordo com a informação de um segurança.
Carnes furtadas foram recuperadas após a prisão do suspeito em Vila Velha.
Carnes furtadas foram recuperadas em Vila Velha. Crédito: Archimedis Patricio
"Ele entrou num beco, numa viela, abandonou o carrinho, pegou a criança no colo, colocou a faca no pescoço dela e pediu para a gente voltar, senão ele iria furar a criança. Ele correu pra dentro de um beco, nós corremos atrás, e chamando a polícia pelo telefone, passando as coordenadas. Dentro dos becos, perto dos Correios, chegou um rapaz lá, pediu para ele se entregar, aí ele jogou a faca no chão. Meu colega pegou a criança nos braços, ele entregou as carnes para a gente", contou o segurança Josemy de Torres.
Polícia Militar conseguiu encontrar e prender o suspeito minutos depois. Ele e a filha foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. "Uma situação atípica porque geralmente essas pessoas tentam contra a vida de quem tenta impedir que o crime ocorra de uma forma completa. Então, nesse caso, ele usou o próprio neto para tentar lograr êxito no crime ocorrido", falou o policial militar Ronildo Leal.
A polícia recuperou os produtos roubados e apreendeu a faca que teria sido usada pelo suspeito durante a fuga. O homem de 50 anos já tinha passagens por furto e assalto à mão armada. Segundo a PM, a mulher confessou aos militares que esse não era o primeiro roubo que planejava com o pai. Horas antes, outro supermercado da mesma região também havia sido alvo da dupla. 
A PM informou que as crianças foram levadas para a casa de uma avó.
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta, e do g1/ES

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