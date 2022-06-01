Estudante é flagrado com arma na mochila dentro de escola em Vila Velha
Um adolescente de 17 anos entrou armado com uma garrucha calibre 32 na Escola Municipal Reverendo Antônio da Silva Cosmo, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (31). O caso foi registrado por volta das 20h, quando a direção da unidade acionou a Guarda Municipal e informou que um estudante estava de posse de uma arma de fogo no interior da escola.
Quando os agentes chegaram ao colégio, o aluno estava na sala da coordenação e admitiu que estava com a garrucha na própria mochila. Após confessar, o estudante foi levado para a Delegacia Regional Vila Velha, onde prestou depoimento.
Funcionários da instituição de ensino ficaram assustados com a presença de um estudante portando uma arma. Não foi informado a origem da arma e porque o estudante estava com ela.
A Polícia Civil informou, em nota, que o adolescente de 17 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. A arma, uma garrucha calibre .32, foi apreendida e encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.