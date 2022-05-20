Criança morre dentro de escola em Vitória

A Secretaria de Educação comunica com pesar o falecimento de uma estudante da rede municipal, na tarde desta sexta (20). A aluna era portadora de cardiopatia e sofreu uma parada cardíaca enquanto estava na escola. Imediatamente, a unidade de ensino acionou o Samu para realizar o atendimento. Apesar do resgate rápido e das manobras, a equipe médica não conseguiu reanimar a estudante. A Secretaria de Educação fez contato com a família e prestou assistência e solidariedade. A Secretaria de Assistência Social também esteve na escola e está dando apoio à família.