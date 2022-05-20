Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro São Pedro

Criança morre dentro de escola em Vitória

Segundo a prefeitura, menina era portadora de cardiopatia e sofreu uma parada cardíaca

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 19:24

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 mai 2022 às 19:24
Uma aluna morreu dentro de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) de Vitória na tarde desta sexta-feira (20). Segundo informações da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, a menina tinha 11 anos e passou mal durante o recreio na unidade de ensino, que fica no bairro São Pedro. 
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou o ocorrido e informou que a criança — que não teve o nome divulgado — era portadora de cardiopatia e que havia sofrido parada cardíaca. "Imediatamente, a unidade de ensino acionou o Samu para realizar o atendimento. Apesar do resgate rápido e das manobras, a equipe médica não conseguiu reanimar a estudante", informou, por meio de nota.
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, estudantes relataram que a menina teria passado mal e desmaiado logo após comer, ainda no refeitório – embora informações iniciais dessem conta de que a morte teria ocorrido dentro da sala de aula. Em seguida, a garota foi levada para uma área isolada, de forma que os colegas não vissem a cena, e os demais voltaram às classes, sendo liberados no horário usual.
O corpo foi removido da escola no início da noite.

O que diz a prefeitura | Na íntegra

A Secretaria de Educação comunica com pesar o falecimento de uma estudante da rede municipal, na tarde desta sexta (20). A aluna era portadora de cardiopatia e sofreu uma parada cardíaca enquanto estava na escola. Imediatamente, a unidade de ensino acionou o Samu para realizar o atendimento. Apesar do resgate rápido e das manobras, a equipe médica não conseguiu reanimar a estudante. A Secretaria de Educação fez contato com a família e prestou assistência e solidariedade. A Secretaria de Assistência Social também esteve na escola e está dando apoio à família.

Correção

20/05/2022 - 7:59
Versão anterior da reportagem informou que a morte ocorreu dentro da sala de aula. No entanto, segundo relatos de alunos, a menina desmaiou no refeitório, e, em seguida, foi levada por por funcionários da escola para um local isolado, na intenção de que colegas não vissem a cena. O título e o texto foram corrigidos.
Criança morre dentro de escola em Vitória

Veja Também

Homem é preso em Pinheiros suspeito de assediar menino de 13 anos

Filho suspeito de ameaçar a mãe é preso em Guarapari

Tio é preso suspeito de abusar sexualmente de sobrinhas em Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca Prefeitura de Vitória são pedro Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Imagem de destaque
Tomar chuva faz bem? Veja quatro benefícios apontados pela ciência
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados