Vídeo: homem é detido pela PM após perseguição na Serra

Um motorista foi detido na tarde desta terça-feira (6) após fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Nova Carapina I, na Serra. Segundo a assessoria da PM, os militares visualizaram o veículo em atitude suspeita e se aproximaram do carro.
Moradores registraram o momento em que uma viatura da PM e outra da Guarda Municipal da Serra perseguem o motorista. Veja abaixo.
No momento da abordagem, os militares verificaram que o lacre e o motor do veículo estavam adulterados. Com o condutor, os policiais apreenderam uma quantia em dinheiro, ainda não contabilizada.
O homem, que não teve nome e idade revelados, foi detido e a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional da Serra. A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre a autuação do suspeito. Em nota, a PC informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da delegacia do município.
"Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o suspeito conduzido", finalizou em nota.