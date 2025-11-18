Marido suspeito do crime

Veja a sequência de imagens antes e após morte de empresária em Cachoeiro

As imagens obtidas pela Polícia Civil embasaram o pedido de prisão do marido da vítima; a Justiça expediu o mandado, mas Marcelo ainda não foi localizado

18 de novembro de 2025

Câmeras de segurança registraram imagens antes e após o assassinato da empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na madrugada de domingo (16). Os vídeos mostram Marcelo Fernandes, marido da vítima e apontado pela Polícia Civil como principal suspeito de matar a mulher, saindo da garagem do prédio dirigindo uma caminhonete às 23h40.

Mais tarde, por volta de 0h30, Cláudia é vista entrando no elevador. Ela vai à garagem do prédio, entra no carro dela e sai sozinha. Já às 2h, o suspeito retorna e é visto subindo de elevador, escondendo as mãos por baixo da camisa para apertar os botões. Por volta de 2h54, Marcelo sai do imóvel usando outra caminhonete.

As imagens obtidas pela Polícia Civil embasaram o pedido de prisão feito à Justiça. Além disso, a perícia identificou marcas de sangue compatíveis com atropelamento no pneu do carro usado por Marcelo, o que indica que ele pode ser o autor do crime. Ao determinar a prisão preventiva de Marcelo, a juíza Elaine Cristine de Carvalho Miranda explicou que é necessário para evitar interferências nas investigações, por se tratar de crime grave. O suspeito seguia foragido até o início da tarde desta terça-feira (18).

À esquerda, Marcelo, apontado como suspeito de matar a esposa (à direita) Crédito: Arquivo pessoal

O crime

A empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos, foi encontrada morta caída ao lado do próprio carro em uma estrada de chão, no bairro IBC, na manhã de domingo (16). Imagens de câmera de segurança de registraram o momento em que o carro da vítima (de cor preta) passa. Mais tarde, uma caminhonete branca é vista voltando de ré pela mesma estrada — veículo de Marcelo, segundo a polícia.

A caminhonete branca é a mesma deixada por Marcelo quando retornou ao prédio em que mora. Mais tarde, ele saiu do imóvel usando um outro veículo, que foi encontrado posteriormente na cidade de Anchieta, também no sul capixaba.

