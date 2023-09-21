Trio suspeito de tiroteios em Guaçuí é preso novamente

Dois irmãos, um de 26 anos e outro de 19 anos, além de um terceiro rapaz, de 21 anos, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas e tentativas de homicídio no município de Guaçuí, na região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, os presos na operação têm ligação com o ataque a tiros ocorrido durante o desfile cívico de 7 de setembro, quando um adolescente foi baleado. Os nomes do trio, no entanto, não foram divulgados.
A operação ‘Crepúsculo’ foi deflagrada durante a manhã, por volta das 6h. A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. O jovem de 19 anos é suspeito de tentar matar dois jovens no último domingo (17).
Os policiais encontraram ainda 21 pinos de cocaína com um dos detidos, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o delegado de Guaçuí, Robson Vieira Lima, responsável pela operação, esses mesmos alvos tinham sido presos em março do ano passado durante a operação ‘Vale das Trevas’ por envolvimento em tiroteios no município.
Os suspeitos, segundo a polícia, integram grupos rivais dos bairros São Miguel (Lagoa) e Vale do Sol e Cid Moreira, que travam uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Os três detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
A ação de iniciativa da Polícia Civil de Guaçuí contou com o apoio de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar, com as equipes de Força Tática, Patrulha K9 e serviço de inteligência do 3º Batalhão.