Trio suspeito de tiroteios em Guaçuí é preso novamente

A operação ‘Crepúsculo’ foi deflagrada durante a manhã, por volta das 6h. A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. O jovem de 19 anos é suspeito de tentar matar dois jovens no último domingo (17).

Drogas, dinheiro e objetos apreendidos Crédito: Polícia Militar

Os policiais encontraram ainda 21 pinos de cocaína com um dos detidos, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o delegado de Guaçuí, Robson Vieira Lima, responsável pela operação, esses mesmos alvos tinham sido presos em março do ano passado durante a operação ‘Vale das Trevas’ por envolvimento em tiroteios no município.

Os suspeitos, segundo a polícia, integram grupos rivais dos bairros São Miguel (Lagoa) e Vale do Sol e Cid Moreira, que travam uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Os três detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.