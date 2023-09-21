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Operação policial

Trio suspeito de tiroteios em Guaçuí é preso novamente

Segundo delegado, indivíduos têm ligação com o ataque a tiros durante desfile cívico na cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 set 2023 às 14:56

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 14:56

Dois irmãos, um de 26 anos e outro de 19 anos, além de um terceiro rapaz, de 21 anos, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas e tentativas de homicídio no município de Guaçuí, na região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, os presos na operação têm ligação com o ataque a tiros ocorrido durante o desfile cívico de 7 de setembro, quando um adolescente foi baleado. Os nomes do trio, no entanto, não foram divulgados. 
A operação ‘Crepúsculo’ foi deflagrada durante a manhã, por volta das 6h. A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. O jovem de 19 anos é suspeito de tentar matar dois jovens no último domingo (17).
Suspeito de tentar matar rivais em Guaçuí é preso
Drogas, dinheiro e objetos apreendidos  Crédito: Polícia Militar
Os policiais encontraram ainda 21 pinos de cocaína com um dos detidos, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o delegado de Guaçuí, Robson Vieira Lima, responsável pela operação, esses mesmos alvos tinham sido presos em março do ano passado durante a operação ‘Vale das Trevas’ por envolvimento em tiroteios no município.
Os suspeitos, segundo a polícia, integram grupos rivais dos bairros São Miguel (Lagoa) e Vale do Sol e Cid Moreira, que travam uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Os três detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
A ação de iniciativa da Polícia Civil de Guaçuí contou com o apoio de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar, com as equipes de Força Tática, Patrulha K9 e serviço de inteligência do 3º Batalhão.

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