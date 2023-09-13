Ataque em desfile cívico de Guaçuí: 3° adolescente é identificado

Foi identificado pela Polícia Civil na terça-feira (12) o terceiro adolescente suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência, em Guaçuí, Sul do Espírito Santo. Ele foi ouvido e liberado por não configurar flagrante, já que o crime ocorreu na última quinta-feira (7).

Dois adolescentes suspeitos de envolvimento já foram apreendidos no mesmo dia do crime. De acordo com a Polícia Civil, informações levantadas no local indicam que os suspeitos e a vítima teriam envolvimento com o tráfico de drogas e seriam rivais. Os tiros causaram tumulto entre o público que participava e assistia ao desfile.

Segundo o titular da Delegacia de Guaçuí, Robson Vieira Lima, esse terceiro suspeito estaria com os outros adolescente na hora do crime, mas ainda não há confirmação de que ele teria participado diretamente da tentativa de homicídio, por isso foi ouvido na delegacia e liberado por não haver situação flagrancial.“Ele será indiciado por ato infracional pertinente à conduta dele", informou.

Câmera flagrou correria

TV Gazeta, Conforme apurado e publicado pelo repórter André Afonso, da no dia do crime os outros dois adolescentes já tinham sido detidos . Com auxílio de imagens do videomonitoramento do município, equipes da Polícia Militar realizaram buscas e conseguiram deter os jovens de 16 anos, que confessaram a participação no ocorrido.

Eles foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por meio que pode resultar perigo comum, sendo encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) da região Sul. As investigações agora continuam com o objetivo de encontrar a arma do crime.