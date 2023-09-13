Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Ataque em desfile cívico de Guaçuí: 3° adolescente é identificado

Dois adolescentes suspeitos de envolvimento no crime já tinham sido apreendidos no mesmo dia do ataque
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

13 set 2023 às 15:41

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 15:41

Foi identificado pela Polícia Civil na terça-feira (12) o terceiro adolescente suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência, em Guaçuí, Sul do Espírito Santo. Ele foi ouvido e liberado por não configurar flagrante, já que o  crime ocorreu na última quinta-feira (7).
Dois adolescentes suspeitos de envolvimento já foram apreendidos no mesmo dia do crime. De acordo com a Polícia Civil, informações levantadas no local indicam que os suspeitos e a vítima teriam envolvimento com o tráfico de drogas e seriam rivais. Os tiros causaram tumulto entre o público que participava e assistia ao desfile.
Segundo o titular da Delegacia de Guaçuí, Robson Vieira Lima, esse terceiro suspeito estaria com os outros adolescente na hora do crime, mas ainda não há confirmação de que ele teria participado diretamente da tentativa de homicídio, por isso foi ouvido na delegacia e liberado por não haver situação flagrancial.“Ele será indiciado por ato infracional pertinente à conduta dele", informou.

Câmera flagrou correria

Conforme apurado e publicado pelo repórter André Afonso, da TV Gazetano dia do crime os outros dois adolescentes já tinham sido detidos. Com auxílio de imagens do videomonitoramento do município, equipes da Polícia Militar realizaram buscas e conseguiram deter os jovens de 16 anos, que confessaram a participação no ocorrido. 
Eles foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por meio que pode resultar perigo comum, sendo encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) da região Sul. As investigações agora continuam com o objetivo de encontrar a arma do crime.
O adolescente ferido, que tem 14 anos, foi socorrido e encaminhado para um hospital, mas não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

Veja Também

'Fato isolado', diz prefeito sobre ataque a tiros em desfile de Guaçuí

Ataque a tiros durante desfile em Guaçuí deixa adolescente ferido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí Polícia Civil Tiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados