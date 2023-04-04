Trio que integra quadrilha de roubo de caminhonetes é preso no ES

Uma quadrilha especializada em roubar caminhonetes no interior do Espírito Santo foi desarticulada com a prisão dos três integrantes: dois homens, cujas identidades não foram reveladas, e a apreensão de um adolescente de 16 anos. As prisões aconteceram na semana passada, no município de Aracruz , no Norte do Estado

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (4) pela Polícia Civil , o trio roubou seis automóveis – avaliados, no total, em cerca de R$ 1,8 milhão. Os crimes aconteceram em cidades do interior, a partir do início deste ano. Três dos carros foram recuperados em municípios do Norte e Noroeste do Estado.

Conforme as investigações, os assaltos e furtos costumavam acontecer durante a noite, quando os motoristas estavam estacionando a caminhonete na rua ou no momento em que entravam ou saíam de casa. Os suspeitos sempre estavam armados e, muitas vezes, ameaçavam as vítimas.

"Eles roubavam caminhonetes e as escondiam em cidades vizinhas ao local do roubo para 'esfriar'. Na outra madrugada, eles levavam o carro para a Serra, a fim de adulterar e refazer a documentação para revenda" Leandro Sperandio - Delegado titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz

"Acredito que eles cometiam os crimes no interior na falsa crença de que as forças de segurança são menos efetivas, mas essa quadrilha já foi toda detida. Não há possibilidade de mais autores nesses roubos", garantiu o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Aracruz.

À esquerda, os dois homens presos pelos roubos; à direita, um dos carros recuperados. Outras caminhonetes são avaliadas entre R$ 200 mil e R$ 300 mil Crédito: Divulgação Polícia Civil | Montagem A Gazeta

Primeiramente, no dia 25 de março deste ano, a Operação SUV apreendeu o adolescente de 16 anos. Depois, na última quinta-feira (30), foram presos os dois homens. O nome deles não foi divulgado e, segundo a PC, todos negaram participação no crime. A autuação deles também não foi detalhada.

Fase II investiga adulteração

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com objetivo de identificar quem fazia a adulteração e revenda das caminhonetes na Grande Vitória . Alguns suspeitos já teriam sido identificados, mas até esta terça-feira (4) ninguém havia sido preso por tal envolvimento no esquema.

"Antes de levar os carros para a Grande Vitória, o grupo fazia pequenas adulterações. Depois, outros criminosos adulteravam o veículo por completo: mudando o chassi, a placa e o motor. Em seguida, conseguiam uma documentação e tentavam fazer a revenda", explicou o delegado.

"A quadrilha anunciava as caminhonetes na internet, como carro para roça, com valor pouco abaixo do mercado" Leandro Sperandio - Delegado titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz

Diante desses artifícios usados pelos criminosos, os compradores podiam comprar os carros roubados sem saber da origem ilegal. Como as caminhonetes eram destinadas a rodar dentro de fazendas, a localização e recuperação delas também fica mais difícil, segundo a Polícia Civil.