Trio em táxi é detido com munições, drogas e itens roubados de médico em Vitória

O táxi com os suspeitos foi parado pouco antes da Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Oliveira Alves

Três jovens foram detidos com drogas, munições e itens roubados de um médico quando estavam em um táxi na Avenida Vitória, na capital, na tarde de terça-feira (16). O taxista conseguiu sinalizar aos policiais militares, piscando os faróis, que precisava de ajuda, considerando atitudes suspeitas dos passageiros. A viatura parou o táxi, revistou o trio e encontrou os materiais. Os três foram levados para a delegacia.

De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os três pegaram o táxi no bairro Santa Lúcia, em Vitória, e iriam até o Morro do Cabral, também na Capital.

Antes da Curva do Saldanha, a equipe da Polícia Militar deu voz de parada ao táxi e conseguiu deter os três. Buchas de maconha, celulares, munições, dois pinos de cocaína e R$ 98 em espécie foram apreendidos. Além deste material, um dos suspeitos estava com uma carteira do Conselho Federal de Medicina e uma maleta com instrumentos médicos. Os itens, segundo a Polícia Militar, foram roubados há dez dias no apartamento de um médico na Reta da Penha.

Não há mais detalhes sobre o roubo ocorrido no dia 6 de julho, mas a Polícia Militar informou à reportagem que procurou o médico, que confirmou ter sido vítima do roubo.

Ele já havia prestado queixa e registrado boletim de ocorrência sobre o fato. Um dos suspeitos, no entanto, afirmou que era um suposto cliente contratado pelo médico para "serviços sexuais", conforme explicado em nota pela PM. Além do crime no qual o médico foi vítima, segundo os policiais, os suspeitos ajudaram a roubar uma bicicleta de outro morador no mesmo condomínio.

Os suspeitos foram identificados no boletim de ocorrência como Kevin dos Santos Ribeiro, Anderson de Jesus Santos e Lucas Assis Vieira Rodrigues. As idades não foram informadas no boletim. Anderson tinha um mandado de prisão em aberto e acumula passagens por tráfico de drogas e roubo, segundo o boletim de ocorrência.

Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 23, 24 e 25 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória. O indivíduo de 23 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas.

O homem de 24 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, atribuir-se falsa identidade e teve um mandado de prisão cumprido em seu desfavor. Já o de 25 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte ilegal de munições de uso permitido. Após os procedimentos de praxe, todos foram encaminhados ao sistema prisional.