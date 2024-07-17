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Na Avenida Vitória

Trio em táxi é detido com munições, drogas e itens roubados de médico em Vitória

Ao suspeitar dos passageiros, o taxista conseguiu chamar a atenção de policiais em uma viatura; na sequência, o veículo foi abordado e os suspeitos detidos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 jul 2024 às 16:50

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 16:50

Carro com suspeitos foi parado antes da Curva do Saldanha, em Vitória
O táxi com os suspeitos foi parado pouco antes da Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Três jovens foram detidos com drogas, munições e itens roubados de um médico quando estavam em um táxi na Avenida Vitória, na capital, na tarde de terça-feira (16). O taxista conseguiu sinalizar aos policiais militares, piscando os faróis, que precisava de ajuda, considerando atitudes suspeitas dos passageiros. A viatura parou o táxi, revistou o trio e encontrou os materiais. Os três foram levados para a delegacia.
De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os três pegaram o táxi no bairro Santa Lúcia, em Vitória, e iriam até o Morro do Cabral, também na Capital.
Antes da Curva do Saldanha, a equipe da Polícia Militar deu voz de parada ao táxi e conseguiu deter os três. Buchas de maconha, celulares, munições, dois pinos de cocaína e R$ 98 em espécie foram apreendidos. Além deste material, um dos suspeitos estava com uma carteira do Conselho Federal de Medicina e uma maleta com instrumentos médicos. Os itens, segundo a Polícia Militar, foram roubados há dez dias no apartamento de um médico na Reta da Penha.
Não há mais detalhes sobre o roubo ocorrido no dia 6 de julho, mas a Polícia Militar informou à reportagem que procurou o médico, que confirmou ter sido vítima do roubo.
Ele já havia prestado queixa e registrado boletim de ocorrência sobre o fato. Um dos suspeitos, no entanto, afirmou que era um suposto cliente contratado pelo médico para "serviços sexuais", conforme explicado em nota pela PM. Além do crime no qual o médico foi vítima, segundo os policiais, os suspeitos ajudaram a roubar uma bicicleta de outro morador no mesmo condomínio.
Os suspeitos foram identificados no boletim de ocorrência como Kevin dos Santos Ribeiro, Anderson de Jesus Santos e Lucas Assis Vieira Rodrigues. As idades não foram informadas no boletim. Anderson tinha um mandado de prisão em aberto e acumula passagens por tráfico de drogas e roubo, segundo o boletim de ocorrência.
Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 23, 24 e 25 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória. O indivíduo de 23 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas.
O homem de 24 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, atribuir-se falsa identidade e teve um mandado de prisão cumprido em seu desfavor. Já o de 25 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte ilegal de munições de uso permitido. Após os procedimentos de praxe, todos foram encaminhados ao sistema prisional.
A reportagem tenta localizar a defesa dos detidos. O espaço segue aberto para uma manifestação. 

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