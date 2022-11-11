Trio assalta apartamento em São Gabriel da Palha e é preso na Serra após perseguição

Um trio formado por dois homens e uma mulher foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (10), suspeito de participar de um assalto a um apartamento no bairro São Vicente, em São Gabriel da Palha, no mesmo dia.

A dona do imóvel informou que não estava na residência quando dois homens invadiram o local por volta de 12h40. Ao chegar ao apartamento, ela percebeu que a porta estava aberta. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas no prédio.

"A porta estava entreaberta. Quando entrei em casa, vi dois homens saindo do quarto. Fiquei assustada e gritei por socorro. Eles fecharam a minha boca com a mão, mas eu continuei resistindo. Eles viram que eu não ia parar de gritar e fugiram" disse a vítima, que pediu para não ter a identidade revelada.

Um boletim de ocorrência da Polícia Militar disse que os ladrões fugiram levando talões de sacas de café, joias e uma quantia em dinheiro. Após saírem do imóvel, entraram em um Voyage de cor prata que era conduzido por uma mulher. Em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar.

Policiais rodoviários federais que realizavam patrulhamento às margens da BR 101, na Serra, flagraram o veículo, deram ordem de parada, mas os suspeitos recusaram e fugiram. A partir daí, os policiais iniciaram a perseguição às 14h55 no km 251.

O motorista passou pelo acostamento, saiu pela lateral da rodovia e entrou em uma madeireira. Sem possibilidade de seguir com o carro, ele parou o veículo e um homem que estava no banco de trás fugiu correndo, mas foi alcançado.

PRF recupera objetos roubados em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação/PRF

A mulher e o motorista permaneceram no carro e foram detidos. O trio foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Com eles, a polícia recuperou R$ 769 em espécie, joias e um talão de sacas de café.