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Na BR 101

Trio assalta apartamento em São Gabriel da Palha e é preso na Serra após perseguição

Grupo estava em um Volkswagen Voyage e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 15h50 desta quinta-feira (10), ao passar pela BR 101, na Serra
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 nov 2022 às 12:15

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 12:15

Um trio formado por dois homens e uma mulher foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (10), suspeito de participar de um assalto a um apartamento no bairro São Vicente, em São Gabriel da Palha, no mesmo dia.
A dona do imóvel informou que não estava na residência quando dois homens invadiram o local por volta de 12h40.  Ao chegar ao apartamento, ela percebeu que a porta estava aberta. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas no prédio.
"A porta estava entreaberta. Quando entrei em casa, vi dois homens saindo do quarto. Fiquei assustada e gritei por socorro. Eles fecharam a minha boca com a mão, mas eu continuei resistindo. Eles viram que eu não ia parar de gritar e fugiram" disse a vítima, que pediu para não ter a identidade revelada.
Um boletim de ocorrência da Polícia Militar disse que os ladrões fugiram levando talões de sacas de café, joias e uma quantia em dinheiro. Após saírem do imóvel, entraram em um Voyage de cor prata que era conduzido por uma mulher. Em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar.
Policiais rodoviários federais que realizavam patrulhamento às margens da BR 101, na Serra, flagraram o veículo, deram ordem de parada, mas os suspeitos recusaram e fugiram. A partir daí, os policiais iniciaram a perseguição às 14h55 no km 251. 
O motorista passou pelo acostamento, saiu pela lateral da rodovia e entrou em uma madeireira. Sem possibilidade de seguir com o carro, ele parou o veículo e um homem que estava no banco de trás fugiu correndo, mas foi alcançado.
PRF recupera objetos roubados em São Gabriel da Palha
PRF recupera objetos roubados em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação/PRF
A mulher e o motorista permaneceram no carro e foram detidos. O trio foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Com eles, a polícia recuperou R$ 769 em espécie, joias e um talão de sacas de café. 
A Polícia Civil informou que os três conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

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