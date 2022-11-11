Ibama diz como evitar ataques de onças a animais de fazendas e sítios no ES

Diante do aumento dos relatos de moradores sobre aparição de onças e de ataques dos felinos a animais em propriedades rurais em municípios do Noroeste do Espírito Santo, que causaram prejuízos, representantes de dez prefeituras da região e produtores se reuniram com profissionais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e da Polícia Militar Ambiental nesta quinta-feira (10). Durante o encontro, que ocorreu em Águia Branca, especialistas do Ibama ensinaram como lidar com esses bichos.

