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Região Noroeste

Ibama diz como evitar ataques de onças a animais de fazendas e sítios no ES

Órgão se reuniu com produtores rurais e representantes de prefeituras nesta quinta (10) para orientar sobre o assunto, considerando os ataques registrados no Noroeste do Estado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 nov 2022 às 21:41

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 21:41

Onça dentro de estábulo de fazenda, em Ponto Belo
Ataque de onça dentro de estábulo de fazenda, em Ponto Belo, foi o caso mais recente registrado no ES Crédito: Reprodução
Diante do aumento dos relatos de moradores sobre aparição de onças e de ataques dos felinos a animais em propriedades rurais em municípios do Noroeste do Espírito Santo, que causaram prejuízos, representantes de dez prefeituras da região e produtores se reuniram com profissionais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e da Polícia Militar Ambiental nesta quinta-feira (10). Durante o encontro, que ocorreu em Águia Branca, especialistas do Ibama ensinaram como lidar com esses bichos.
O produtor rural Giovani Aloquio é de Pancas e disse que em sua fazenda já ocorreram três ataques de onças-pardas. “Foram abatidos cerca de 60 cabritos e 20 carneiros da minha propriedade. Estimo que perdi cerca de R$ 80 mil”, relatou.
Há casos também no Norte do Estado. A reportagem de A Gazeta divulgou um vídeo, registrado por uma câmera de segurança, que mostra uma onça pulando uma cerca para caçar um carneiro dentro do curral de uma fazenda, em Ponto Belo.
De acordo com o Ibama, ataques a humanos são raros no Espírito Santo e nunca aconteceram. A preocupação fica mesmo é com relação aos animais de criações nas propriedades rurais. Os especialistas listaram algumas dicas que podem afastar as onças e ajudar a reduzir esse tipo de ocorrência. Confira:
  • Recolher o rebanho durante a noite;
  • Manter animais próximo da sede do sítio ou fazenda;
  • Instalar luzes;
  • Instalar cerca elétrica;
  • Ter cães guardiões;
  • Uso de fogos de artifício.
Após utilizar algumas dessas medidas, Giovani disse que já sentiu o resultado. “Colocamos cerca elétrica, melhoramos a iluminação e temos cachorro de guarda. Resolveu bastante”, disse.
*Com informações de Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste

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