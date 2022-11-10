Supermercados funcionarão em horário especial no feriado Crédito: Arquivo

Your browser does not support the audio element. Veja o que funciona no feriado de Proclamação da República no ES

A Gazeta que aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Na próxima terça-feira (15), o Brasil celebra o feriado de Proclamação da República. A data abriu a possibilidade de algumas prefeituras optarem por decretar ponto facultativo na véspera, dia 14, como fizeram Vitória, Cariacica e Serra. Confira o levantamento feito porque aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória

Shoppings

SHOPPING VITÓRIA

Lojas e stands: funcionamento obrigatório das 14h às 21h, e facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação (lojas, stands e quiosques) e lazer: funcionamento obrigatório das 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões;

Centro Médico Odontológico, Centro Médico 2, Dermaskin Centro Estético e academia: funcionamento conforme definido pela operação.

SHOPPING NORTE SUL

Lojas e quiosques: abertura facultativa das 10h às 13h, e funcionamento normal das 13h às 19h;

Praça de alimentação: funcionamento normal das 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme programação.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Lojas e quiosques: funcionamento das 14h às 20h, com abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h;

Praça de alimentação e lazer: funcionamento das 11h às 21h;

Cinema e restaurantes: conforme programação;

Academia: funcionamento das 9h às 13h;

Polícia Federal: sem funcionamento.

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Lojas e quiosques: das 12h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Cinema: conforme programação.

SHOPPING MOXUARA

Lojas e quiosques: funcionamento das 13h às 21h, com abertura facultativa das 11h às 13h;

Praça de alimentação e lazer: funcionamento das 11h às 22h;

Cinema e restaurantes: conforme programação.

BOULEVARD SHOPPING

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;

Supermercado: 8h às 21h;

Academia: 8h às 12h;

Cinema: conforme programação.

SHOPPING JARDINS

Lojas: funcionamento facultativo a partir das 9h;

Praça de alimentação, serviços médicos e lotérica: aberto a partir das 11h;

Cinema: conforme programação.

MASTERPLACE MALL

Lojas de galeria e praça de alimentação: abertura facultativa das 9h às 18h;

Hipermercado: funcionamento das 8h às 18h;

Academia: funcionamento das 8h às 17h.

SHOPPING MONTSERRAT

Lojas e quiosques: funcionamento das 13h às 21h, com abertura facultativa entre 12h e 13h;

Praça de alimentação: das 11h às 22h;

Padaria: das 7h às 22h;

Ciretran: fechado;

Academia: das 10h às 16h.

Os shoppings Vila Velha e Laranjeiras também foram demandados pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Supermercados

De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), os supermercados do Estado estão autorizados a funcionar no feriado nacional. No entanto, a abertura das lojas deverá seguir horário especial das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

"A exceção é para os supermercados localizados em municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura das lojas na data. Nesse caso, os estabelecimentos deverão seguir o que estiver acordado na região", informou a Associação.

EXTRABOM, EXTRAPLUS E ATACADO VEM

As lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto:

ExtraCenter Guarapari: abrirá das 8h às 20h;

Praia do Morro (Guarapari): abrirá das 7h às 20h;

Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá das 10h às 21h;

Shopping Plaza Top Life (em Novo Horizonte, Serra): abrirá das 8h às 19h.

CARONE

Todas as lojas do Supermercados Carone funcionarão das 8h às 18h no feriado nacional.

PERIM

Todas as lojas do Supermercados Perim funcionarão das 8h às 18h no feriado nacional.

EPA SUPERMERCADOS

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h no feriado nacional, exceto a unidade de Linhares.

Comércio de rua

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), as empresas do comércio poderão convocar seus empregados para trabalhar no feriado nacional da Proclamação da República, conforme autoriza a cláusula 21ª da Convenção Coletiva de Trabalho.

"A convocação para o trabalho deve seguir as determinações da convenção coletiva, especialmente no que diz respeito à remuneração e à concessão de refeição e de vale-transporte", ressaltou a Federação.

GLÓRIA (VILA VELHA)

As lojas do Polo da Glória, em Vila Velha, estarão abertas das 9h às 18h na segunda-feira (14). Na terça-feira, feriado, o comércio ficará fechado.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febrabran), não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado nacional. "Nos dias 14 de novembro (segunda-feira) e 16 de novembro (quarta-feira), os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais", informou a Federação.

Prefeituras

PREFEITURA DE VITÓRIA

Apenas serviços essenciais da Capital estarão funcionando na segunda-feira (14) - decretado ponto facultativo - e na terça-feira (15) - feriado nacional. Também não haverá aulas na rede municipal de ensino.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos à população. O Pronto Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III; e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou que nos dias 14 e 15 de novembro somente os serviços essenciais serão mantidos. Neste dia, não haverá expediente nas repartições públicas da cidade e aulas na rede municipal. "No dia 14 de novembro será o feriado do Dia do Servidor, comemorado dia 28 de outubro, mas que teve sua data transferida", acrescentou a Prefeitura.

PREFEITURA DA SERRA

Os dias 14 e 15 de novembro serão ponto facultativo e feriado, respectivamente, na Serra . "Na segunda-feira não haverá expediente normal em função do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, mas transferido para esta data. Apenas estarão funcionando normalmente as atividades da Secretaria Municipal de Serviços (Sese), como coleta de lixo, serviços funerários, capina e roçada, por exemplo", informou a Prefeitura.

Em relação às escolas da rede municipal, a Secretaria de Educação da cidade informou que o calendário escolar foi mantido, sendo 14 de novembro considerado dia letivo. "No entanto, cada escola tem autonomia para propor alteração no calendário, respeitando o cumprimento de no mínimo 200 dias letivos no ano", acrescentou.

Já na terça-feira (15) – feriado nacional – apenas os serviços essenciais estarão funcionando.

PREFEITURA DE VILA VELHA

No feriado nacional, apenas serviços essenciais como os Prontos Atendimentos da Glória e Cobilândia, UPA de Riviera da Barra, coleta de lixo e Guarda Municipal, estarão funcionando.

Além disso, a Prefeitura de Vila Velha , por meio da Secretaria municipal de Administração, está avaliando a possibilidade de decretar ponto facultativo na próxima segunda-feira (14), véspera do feriado. "Caso confirme o ponto facultativo, será divulgado no site, redes sociais da PMVV e imprensa", informou a Prefeitura.

PREFEITURA DE VIANA

Durante o feriado nacional, o município vai manter os serviços essenciais. O Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Villaschi, e a UPA, de Viana Sede, funcionam normalmente. "O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos nestes dias. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS)", informou a Prefeitura.

PREFEITURA DE GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari informou que na terça-feira (15) - feriado nacional -, não haverá expediente. Os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação irão funcionar normalmente.