Acidente entre ônibus e dois carros complica trânsito em Vitória

Um engavetamento envolvendo um ônibus e dois carros complica o trânsito na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (11). O acidente ocorreu em frente à Assembleia Legislativa, sentido Centro de Vitória. O coletivo envolvido na batida faz linha municipal do Sistema Transcol na Capital.
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, ninguém se feriu no acidente. A condutora do Chevrolet Tracker branco contou aos agentes que passou mal e acabou batendo no Citroen C3 preto, que atingiu o coletivo que estava na frente. Uma das faixas da via precisou ficar interditada por 20 minutos até a retirada dos veículos.
A Guarda Municipal informou que as duas vias já estão liberadas e o trânsito voltou a fluir normalmente.