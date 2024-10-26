Três suspeitos são presos após perseguição, tiro de fuzil e invasão de festa em Linhares

Polícia Militar prendeu três suspeitos Crédito: Fernando Madeira

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vivenciou um episódio semelhante ao de filmes na madrugada deste sábado (26). Policiais militares ouviram disparos de arma de fogo e, ao se aproximarem, suspeitos em um veículo iniciaram uma fuga, resultando em uma troca de tiros. Os indivíduos acabaram invadindo uma casa onde ocorria uma confraternização familiar no bairro Nova Esperança. Três suspeitos foram detidos e levados para a delegacia, apontados como gerentes do tráfico nos bairros Jocafe e Santa Cruz.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, obtido por A Gazeta, uma equipe da corporação realizava patrulhamento pelo bairro Santa Cruz quando ouviu tiros próximos à praça local. Ao se aproximarem da área, os policiais avistaram um veículo Fiat Siena de cor preta, que fugiu em alta velocidade em direção à BR 101. “Em razão da fundada suspeita, a equipe iniciou um acompanhamento tático”, narra o documento. A ocorrência detalha que o veículo ultrapassou um sinal vermelho no trevo de acesso aos bairros Palmital/São José e continuou pela Avenida Cecília Meireles, quase provocando acidentes graves.

Segundo a PM, durante a fuga, um dos suspeitos saiu do veículo e atirou contra a viatura, atingindo o veículo. Em resposta, um sargento efetuou um disparo com um fuzil Radical Fire Arms calibre 5.56, enquanto um soldado disparou duas vezes com uma pistola calibre .40. Os disparos cessaram, e os suspeitos continuaram a fuga pelas ruas do bairro São José, entrando no bairro Gaivotas em alta velocidade, conforme consta na ocorrência.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o carro em que os suspeitos estavam parou de funcionar em uma rua do bairro Nova Esperança. Os ocupantes desembarcaram e invadiram uma residência onde havia crianças e moradores em uma confraternização. A equipe policial iniciou um acompanhamento a pé. Um dos policiais conseguiu abordar e deter o motorista, que tentava fugir. Dentro da residência, outros dois suspeitos foram encontrados e abordados enquanto tentavam se esconder no banheiro.

O boletim de ocorrência relata que, durante a perseguição, os suspeitos jogaram duas sacolas que, segundo eles, continham entorpecentes, mas a polícia não conseguiu localizá-las. Ainda conforme o documento, um quarto suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado. Trata-se de um criminoso conhecido por fazer transmissões ao vivo na internet, exibindo armas e ameaçando rivais. Três suspeitos foram presos e levados à delegacia regional de Linhares.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em posse de uma pistola 9mm com um carregador alongado e dois carregadores adicionais, ambos com capacidade para 12 munições. A arma era roubada, segundo a PM. Durante as buscas no veículo, foram encontrados um cinto de guarnição tipo militar, três carregadores, uma touca ninja e um telefone junto com a carteira de identidade de um dos suspeitos. Ao todo, os carregadores continham 29 munições intactas. Um teste com a arma desmuniciada comprovou que ela estava em pleno funcionamento, representando perigo à integridade física de terceiros.



Arma, touja ninja e até "cinto militar" foi apreendido Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta