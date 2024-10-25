Homem é raptado em Cariacica e família pede ajuda para encontrá-lo

O autônomo Rondney Correia Singular, de 35 anos, foi raptado na noite da última quarta-feira (23) no bairro Maracanã, em Cariacica, e a família dele pede ajuda para encontrá-lo. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem encapuzado invadiu a casa da mãe do homem, fez ameaças com uma arma e o levou do local. Ele estava morando no imóvel havia cerca de um mês, após um divórcio.