Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Maracanã

Homem é raptado em Cariacica e família pede ajuda para encontrá-lo

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento, mas até a publicação nenhum suspeito havia sido encontrado nem mesmo a vítima
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 out 2024 às 17:30

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:30

Rondney Correia Singular, de 35 anos, desapareceu na noite da última quarta-feira (23) no bairro Maracanã, em Cariacica
Rondney Correia Singular, de 35 anos, foi raptado na noite da última quarta-feira (23)  Crédito: Arquivo pessoal
O autônomo Rondney Correia Singular, de 35 anos, foi raptado na noite da última quarta-feira (23) no bairro Maracanã, em Cariacica, e a família dele pede ajuda para encontrá-lo. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem encapuzado invadiu a casa da mãe do homem, fez ameaças com uma arma e o levou do local. Ele estava morando no imóvel havia cerca de um mês, após um divórcio.
"Já fomos no Departamento Médico Legal (DML), em hospitais e outros lugares. Não fazemos ideia do que aconteceu com ele”, disse um familiar à reportagem, que preferiu não se identificar.
A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento, mas até a publicação nenhum suspeito havia sido encontrado nem mesmo a vítima. 

Ajude a polícia

Informações que auxiliem na investigação podem ser passadas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

Veja Também

O luto sem fim de famílias de desaparecidos no RS

O homem encontrado vivo após 26 anos desaparecido

Filha tenta provar morte do pai desaparecido no mar 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica desaparecidos Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados