Homem é raptado em Cariacica e família pede ajuda para encontrá-lo

O autônomo Rondney Correia Singular, de 35 anos, foi raptado na noite da última quarta-feira (23) no bairro Maracanã, em Cariacica, e a família dele pede ajuda para encontrá-lo. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem encapuzado invadiu a casa da mãe do homem, fez ameaças com uma arma e o levou do local. Ele estava morando no imóvel havia cerca de um mês, após um divórcio.
"Já fomos no Departamento Médico Legal (DML), em hospitais e outros lugares. Não fazemos ideia do que aconteceu com ele”, disse um familiar à reportagem, que preferiu não se identificar.
A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento, mas até a publicação nenhum suspeito havia sido encontrado nem mesmo a vítima.
Ajude a polícia
Informações que auxiliem na investigação podem ser passadas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.