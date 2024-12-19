"Três meses de angústia", diz pai de adolescente morto com tiro acidental no ES

Conforme divulgado em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19), o adolescente de 15 anos abriu um cofre na residência e pegou a arma do pai. Ele retirou as munições e passou a gravar vídeos e mandar para os colegas. Pouco tempo depois, o adolescente voltou a municiar a arma. Murilo não sabia que a arma estava com munição no momento em que a pegou.

O pai de Murilo, Abrãao Oliveira, esteve na coletiva de imprensa, na sede da Polícia Civil, em Vitória. Após as explicações de representantes da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros , o pai conversou com a imprensa, afirmando que a família está "dolorida".

Abraão Oliveira, pai de Murilo, chora ao lembrar do filho Crédito: Alberto Borém

"São três meses de angústia, a família está dolorida. Não acredito até agora nesta tragédia com meu filho. Agradeço à Polícia Civil por continuar fazendo Justiça. Agradeço minha família, à imprensa" Abraão Oliveira - Pai de Murilo

O pai do garoto ainda lembrou que o filho faria 15 anos no próximo dia 11 de janeiro. Emocionado, Abraão lembrou que o filho tinha uma "carreira promissora" e pediu Justiça.

A vítima morreu no dia 26, após cinco dias internado. As investigações apontaram que o disparo foi realizado de forma acidental pela própria vítima.

Segundo a Polícia Civil, o disparo foi efetuado pela mão direita de Murilo, a uma curta distância. A arma era do pai do adolescente de 15 anos, e o homem não estava na residência no momento do disparo. Ainda segundo a corporação, o menor tinha livre acesso à arma do pai, que estava em um cofre. O proprietário não tinha autorização para ter a arma.