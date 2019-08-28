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Morada da Barra

Tiroteio na frente de escola assusta alunos em Vila Velha

Segundo agentes da Guarda Municipal, o conflito teria envolvido bandidos de Morada da Barra, Ulisses Guimarães e Barramares

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 08:50

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

28 ago 2019 às 08:50
Tiroteio em frente a escola de Morada da Barra Crédito: Fabio Linhares
A guerra entre traficantes de Morada da Barra, em Vila Velha, provocou um tiroteio na frente de uma escola municipal e assustou mais de 600 alunos na manhã desta quarta-feira (28). Um homem que ainda não teve a identidade revelada foi baleado.
Segundo agentes da Guarda Municipal, o conflito teria envolvido bandidos de Morada da Barra, Ulisses Guimarães e Barramares. Os três bairros disputam o controle dos pontos de comércio de drogas na região.
> Crimes em família, traição e mortes na guerra do tráfico de Vila Velha
Por volta das 7h15 desta quarta, bandidos a pé flagraram um rival na Rua Chile e atiraram contra ele. Houve troca de tiro e um dos alvos foi ferido. O homem foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. O crime foi registrado pela Polícia Militar.
O coordenador da Guarda Escolar de Vila Velha, Leonardo Borini, informou que nenhum aluno ficou ferido. A escola conta com 684 alunos do turno da manhã. Segundo ele, o tiroteio aconteceu após o horário de entrada dos estudantes.
> Polícia caça líder de gangues que tem 16 mandados de prisão pendentes
Ele garantiu que uma viatura da Guarda Escolar vai permanecer em frente à unidade de ensino ao longo do dia. Segundo ele, tiroteios são frequentes na região. Borini afirma que a Guarda faz rondas diárias nas escolas para coibir esse tipo de ação.
“Esse tipo de confusão causa medo nas pessoas. Ouvimos relatos de que houve pânico e muita correria na hora dos disparos. As aulas vão ser mantidas normalmente nesta quarta-feira. Vamos permanecer na escola para garantir a segurança dos alunos e funcionários”, destaca.

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