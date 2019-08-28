Tiroteio na frente de escola assusta alunos em Vila Velha

Tiroteio em frente a escola de Morada da Barra Crédito: Fabio Linhares

Vila Velha, provocou um tiroteio na frente de uma escola municipal e assustou mais de 600 alunos na manhã desta quarta-feira (28). Um homem que ainda não teve a identidade revelada foi baleado. A guerra entre traficantes de Morada da Barra, em, provocou um tiroteio na frente de uma escola municipal e assustou mais de 600 alunos na manhã desta quarta-feira (28). Um homem que ainda não teve a identidade revelada foi baleado.

Segundo agentes da Guarda Municipal, o conflito teria envolvido bandidos de Morada da Barra, Ulisses Guimarães e Barramares. Os três bairros disputam o controle dos pontos de comércio de drogas na região.

Por volta das 7h15 desta quarta, bandidos a pé flagraram um rival na Rua Chile e atiraram contra ele. Houve troca de tiro e um dos alvos foi ferido. O homem foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. O crime foi registrado pela Polícia Militar.

O coordenador da Guarda Escolar de Vila Velha, Leonardo Borini, informou que nenhum aluno ficou ferido. A escola conta com 684 alunos do turno da manhã. Segundo ele, o tiroteio aconteceu após o horário de entrada dos estudantes.

Ele garantiu que uma viatura da Guarda Escolar vai permanecer em frente à unidade de ensino ao longo do dia. Segundo ele, tiroteios são frequentes na região. Borini afirma que a Guarda faz rondas diárias nas escolas para coibir esse tipo de ação.