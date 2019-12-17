Tiroteio assusta moradores do bairro Andorinhas, em Vitória

A reportagem conversou com uma dessas pessoas, que não teve o nome divulgado por questões de segurança. A gente fica preocupado. O bairro está todo fechado aqui, tem muita polícia. Já teve vários disparos, bala de borracha Um pedaço de uma bomba até caiu no meu quintal", contou ela, que ouviu os barulhos do confronto de dentro da própria casa.