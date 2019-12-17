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Tiroteio assusta moradores do bairro Andorinhas, em Vitória

Confronto entre criminosos e agentes da Polícia Militar aconteceu durante a noite desta segunda-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 21:48

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 21:48

Moradora ouviu o barulho do confronto da própria casa, em Andorinhas Crédito: Internauta
Os moradores do bairro Andorinhas, em Vitória, viveram momentos de tensão na noite desta segunda-feira (16), por causa de um confronto entre agentes da Polícia Militar e criminosos da região. Diversos relatos de leitores sobre esta troca de tiros chegaram à redação de A Gazeta, por volta das 19h.
A reportagem conversou com uma dessas pessoas, que não teve o nome divulgado por questões de segurança. A gente fica preocupado. O bairro está todo fechado aqui, tem muita polícia. Já teve vários disparos, bala de borracha Um pedaço de uma bomba até caiu no meu quintal", contou ela, que ouviu os barulhos do confronto de dentro da própria casa.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou apenas que indivíduos atiraram contra os militares, que realizavam o policiamento na região. Às 20h40, a ocorrência ainda estava em andamento.

MORTE DE JOVEM GERA PROTESTO

Também durante a noite desta segunda-feira (16), moradores do bairro Andorinhas fizeram um protesto por causa da morte de Gabriel Ferreira, de 21 anos, durante a manhã do último sábado (14). Pedindo por justiça, os manifestantes chegaram a interditar a Ponte da Passagem.
Na versão da Polícia Militar, o jovem teria apontado um revólver para os agentes, que reagiram. Após ser atingido pelos tiros, ele foi levado para o pronto-socorro. De acordo com a família e alguns moradores do bairro, porém, Gabriel teria se rendido aos policiais, sem resistência. A corregedoria da PM vai apurar o caso.

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