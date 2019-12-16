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Tentativa de homicídio

Homem é agredido e jogado de prédio em Conceição da Barra

A vítima foi socorrida e levada para o hospital; o suspeito da agressão foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 19:45

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 19:45

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma confusão terminou com um homem agredido e jogado do 2º andar de um prédio na noite de domingo (15). O caso foi registrado na Zona Rural de Conceição da Barra, na região Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a comunidade para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, a esposa da vítima disse que o marido foi agredido com várias pancadas na cabeça provocadas por madeira e, na sequência, foi jogado do segundo andar da residência. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado para o hospital.
Aos militares, a mulher indicou o suspeito de ter agredido a vítima e o endereço onde poderia ser encontrado. Os policiais foram até a casa do suspeito e o encontraram com um pedaço de madeira. Os policiais conseguiram imobilizar o suspeito e prendê-lo.
O acusado das agressões foi levado para a delegacia. Em nota, a Polícia Civil não informou se o suspeito continua preso. A motivação da discussão não foi divulgada.

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