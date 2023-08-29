Tiros em Vitória: 'Fazer análise no ar condicionado é mais tranquilo', diz Ramalho

O secretário de Segurança do ES, coronel Alexandre Ramalho Crédito: Bernardo Bracony

Em entrevista ao vivo na manhã desta terça-feira (29) à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, durante o Bom Dia ES, o secretário de Estado de Segurança Pública ressaltou que a Guarda Municipal tentou abordar o veículo antes da Leitão da Silva. As tentativas, no entanto, foram frustradas porque os quatro homens que estavam no carro continuaram fugindo.

Ainda na segunda-feira (28), José Carlos Rizk Filho publicou em rede social, em tom de cobrança, um pedido para que a abordagem feita na Leitão da Silva seja investigada. O presidente da OAB-ES afirmou que "não cabe o cidadão de bem servir de escudo humano a quem quer que seja".

Quatro homens estavam dentro do carro, que havia sido utilizado para um ataque na Ilha do Príncipe na última sexta-feira (25). Um deles conseguiu fugir durante a abordagem. Um foi morto, outro foi baleado e um terceiro foi preso no local. O vídeo mostra que houve troca de tiros no meio da avenida, sendo que um veículo que não tinha relação com a perseguição foi atingido por ao menos um disparo de arma de fogo.

"Com total respeito ao Rizk e à opinião da OAB, mas só quem passa pelo confronto armado sabe o estresse policial. Exigir nesse momento que nossos policiais tenham a perfeição é muito difícil", iniciou o coronel Alexandre Ramalho.

"Virão muitos especialistas agora dizer como nós deveríamos ter agido, nos portado. Fazer a análise hoje, atrás de uma mesa, dentro um ar condicionado, é uma situação muito mais tranquila do que se deparar [com a situação] naquele momento e em fração de segundos saber o que deve ser feito. Tenho certeza que os operadores se esforçaram para garantir a segurança das pessoas" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Ramalho ainda enfatizou o trabalho feito pelas forças de segurança pública. Segundo o secretário, foram 290 confrontos entre policiais e criminosos entre janeiro e julho deste ano, resultando em 2.316 armas ilegais apreendidas e 744 pessoas, classificadas por ele como "homicidas", presos.

Abordagem evitou novo ataque armado, diz Ramalho

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou que a abordagem feita na Leitão da Silva, que terminou com um indivíduo morto, um ferido e um preso, evitou que o grupo promovesse um novo ataque armado.

Movimentação policial e de equipes de socorro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Na última sexta-feira (25), o carro em que eles estavam foi utilizado em um ataque armado na Ilha do Príncipe, em Vitória. Naquela ocasião, um jovem de 22 anos foi morto. Segundo Ramalho, eles poderiam ter cometido novamente um crime semelhante caso a Guarda Municipal e a Polícia Militar não tivesse agido.

"O que esses quatro criminosos estavam fazendo armados dentro de um carro? Certamente, sem essa ação, estaríamos falando de um novo ataque em outro bairro, trazendo consequências severas para comunidades em vulnerabilidade. Ninguém está passeando dentro de um carro com esse armamento", afirmou à TV Gazeta.

Os nomes dos indivíduos envolvidos no ataque não haviam sido informados pela Sesp até a manhã desta terça-feira (29). O secretário informou, no entanto, que ao menos três dos quatro "têm uma ficha extensa". "Eles têm um poder de fogo muito pesado. A abordagem tem que ser essa", afirmou.

Ramalho diz que PM não foi acionada por Guarda

Os vídeos e imagens que traduzem o terror vivido por quem esteve na Leitão da Silva na tarde dessa segunda-feira (28) mostram que havia a presença de muitos guardas municipais, com ao menos duas viaturas (uma de cor verde-escura e outra branca), e também policiais militares, com uma viatura característica.

Apesar da presença de diferentes agentes de segurança e do resultado da abordagem, o coronel Ramalho afirmou que a Polícia Militar, corporação de competência do Estado do Espírito Santo, não foi acionada para contribuir e participar da perseguição e prisão, promovida inicialmente pela Guarda Municipal, força de segurança de competência do município de Vitória.

Ainda de acordo com o secretário, o monitoramento que identificou o carro enviou informações apenas para a Prefeitura de Vitória. Uma viatura da Polícia Militar, porém, estava na região e percebeu a abordagem.

"A PM poderia ter sido acionada. Mas a viatura da Polícia Militar que vai em apoio à Guarda não tinha conhecimento do que de fato estava acontecendo. Não houve essa comunicação, segundo os comandantes da Polícia Militar. Não vai nenhum julgamento, talvez pelo momento da perseguição, o afã de achar que vai dar tudo certo. Mas a Polícia Militar não foi comunicada sobre a ação" Coronel Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Segundo o secretário, um acionamento da PM poderia facilitar que recursos da corporação fossem disponibilizados. Logo depois da observação sobre a falta de comunicação, Ramalho disse que não seria momento para "discutir a ação do outro".

"O que fica para debatermos é a marginalidade que está se confrontando com nossos policiais. Há muito trabalho e empenho. Não quero julgar a parte operacional", afirmou.

Após a afirmação do coronel sobre a ausência de acionamento, a reportagem de A Gazeta foi atrás da Guarda Municipal para saber por que motivo a corporação não procurou a Polícia Militar.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (29), o secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, afirmou que, apesar do comentário feito por Ramalho, os dois mantêm uma boa relação e constroem uma integração entre forças de segurança.

"Temos uma integração muito positiva com a Polícia Militar e Polícia Civil. O tempo todo trocando informações para diminuir os números de criminalidade. A ocorrência foi dinâmica", afirmou Boni.