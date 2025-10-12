Violência

Tiros atingem carro e assustam moradores em Balneário de Carapebus

Marcas de tiros foram encontradas em veículo estacionado e na parede de uma igreja, após tiroteio na manhã deste domingo (12)

Vidro de carro foi perfurado por tiro e restos de munição ficaram espalhadas na rua em Balneário de Carapebus

Um tiroteio assustou os moradores de Balneário Carapepus, na Serra, no final da manhã deste domingo (12). Um dos tiros atingiu o vidro do carro de uma moradora que acabava de chegar em casa. A bala atravessou o encosto de cabeça no banco do carona e saiu pelo vidro da frente.

Após o tiroteio, que ocorreu em frente à praia, restos de munição ficaram espalhadas pela rua. Também foi possível encontrar marcas de tiros na parede de uma igreja.

Testemunhas contaram à TV Gazeta que os bandidos vieram pela rua da Castanheira e, ao chegarem à esquina, começaram a atirar contra três jovens que estavam parados perto de um mudo. De acordo com os moradores, eles eram traficantes e conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.

Desde o final de agosto, a disputa do tráfico de drogas em Balneário Carapebus deixou cinco mortos e oito pessoas feridas. Entre as vítimas está Alice Rodrigues, de 6 anos, que foi baleada depois que traficantes confundiram o carro da família dela com o veículo de rivais.

A Polícia Civil realizou uma operação no bairro no início de outubro. Na ocasião, uma pessoa foi presa e vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes (190) recebeu chamados, neste domingo (12), de possíveis disparos de arma de fogo na região. A corporação informou que militares foram até o local, realizaram patrulhamento, mas nada foi constatado.

Já a Polícia Civil informou que não houve acionamento para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Entretanto, a corporação destacou que o serviço de inteligência monitora atividades criminosas em diversos ambientes e realiza investigações contra o tráfico de drogas em todo o Estado, abrangendo a região de Balneário Carapabus, na Serra, onde prisões já foram efetuadas.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta.

