Tiro na Praia do Canto: polícia não acredita em disparo acidental

Homem foi baleado dentro de um apartamento na Praia do Canto enquanto fazia a mudança de um morador Crédito: Fernando Madeira

O morador do imóvel, um advogado, é o principal suspeito de ter atirado contra a vítima. Segundo a polícia, foi ele quem socorreu o homem baleado e o levou até o hospital. Porém, depois disso, o suspeito sumiu.

No momento do crime, só estavam dentro do apartamento o advogado e a vítima, que já se conheciam. Segundo a família do homem baleado, esta era a segunda vez que eles faziam o serviço para o morador do imóvel.

Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese do tiro ser acidental porque a vítima disse que não se lembra de ter discutido com o morador e nem mesmo de como foi atingida pelo disparo. Porém, após buscas dentro do apartamento, policiais encontraram a arma utilizada no crime escondida debaixo de um colchão. Assim, a polícia não acredita que o tiro tenha sido acidental e trabalha agora com tentativa de homicídio. A motivação do crime está sendo investigada.