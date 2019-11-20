Tiro na Praia do Canto: polícia não acredita em disparo acidental

A Polícia Civil não acredita que o tiro disparado contra um homem de 62 anos, que trabalhava fazendo a mudança de um morador dentro de um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, foi acidental. De acordo com o delegado responsável pela ocorrência, a arma foi encontrada escondida debaixo de um colchão.
O morador do imóvel, um advogado, é o principal suspeito de ter atirado contra a vítima. Segundo a polícia, foi ele quem socorreu o homem baleado e o levou até o hospital. Porém, depois disso, o suspeito sumiu.
No momento do crime, só estavam dentro do apartamento o advogado e a vítima, que já se conheciam. Segundo a família do homem baleado, esta era a segunda vez que eles faziam o serviço para o morador do imóvel.
Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese do tiro ser acidental porque a vítima disse que não se lembra de ter discutido com o morador e nem mesmo de como foi atingida pelo disparo. Porém, após buscas dentro do apartamento, policiais encontraram a arma utilizada no crime escondida debaixo de um colchão. Assim, a polícia não acredita que o tiro tenha sido acidental e trabalha agora com tentativa de homicídio. A motivação do crime está sendo investigada.
Até o início desta noite, o suspeito de atirar não foi localizado. A vítima continua internada no hospital, em situação estável. De acordo com familiares, a bala atingiu a boca do homem, quebrou a mandíbula e se alojou no ombro. Ele passou por cirurgia e passa bem. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória.