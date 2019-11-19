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Investigação

Homem é baleado dentro de apartamento na Praia do Canto

A vítima fazia a mudança de um advogado, que mora no imóvel onde tudo aconteceu. Polícia investiga por quem o tiro foi disparado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 17:14

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 17:14

Homem é baleado na Praia do Canto nesta terça-feira (19) Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 62 anos foi baleado dentro de um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta terça-feira (19), enquanto trabalhava em uma mudança.  A Polícia Militar ainda não sabe como o tiro aconteceu. A vítima foi socorrida para o hospital pelo dono do apartamento, um advogado.  Ele deixou a vítima no hospital e depois foi embora. Até agora, o advogado não foi localizado pela polícia. 
O caso aconteceu por volta das 14h. De acordo com militares que estiveram no local, o homem baleado é proprietário de uma empresa de mudanças. Ele fazia o transporte de caixas e móveis do apartamento  onde mora o advogado.
De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, durante a mudança, o trabalhador relatou ter visto uma arma dentro de uma caixa. Logo depois, ele sentiu o rosto queimando e percebeu que tinha sido atingido por um tiro. Baleado, o homem foi socorrido pelo advogado e levado para um hospital particular em Vitória. Segundo a polícia, depois de socorrer a vítima, o advogado não foi mais localizado.
A Polícia Militar ainda não sabe por quem o tiro foi disparado e se foi feito de forma acidental. A vítima disse à polícia que não houve discussão dentro do apartamento. Na tarde desta terça-feira (19), investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram até o hospital para conversar com o homem baleado. A ocorrência está em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

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