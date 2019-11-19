Homem é baleado dentro de apartamento na Praia do Canto

Homem é baleado na Praia do Canto nesta terça-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 62 anos foi baleado dentro de um apartamento na Praia do Canto , em Vitória , na tarde desta terça-feira (19), enquanto trabalhava em uma mudança. A Polícia Militar ainda não sabe como o tiro aconteceu. A vítima foi socorrida para o hospital pelo dono do apartamento, um advogado. Ele deixou a vítima no hospital e depois foi embora. Até agora, o advogado não foi localizado pela polícia.

O caso aconteceu por volta das 14h. De acordo com militares que estiveram no local, o homem baleado é proprietário de uma empresa de mudanças. Ele fazia o transporte de caixas e móveis do apartamento onde mora o advogado.

De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, durante a mudança, o trabalhador relatou ter visto uma arma dentro de uma caixa. Logo depois, ele sentiu o rosto queimando e percebeu que tinha sido atingido por um tiro. Baleado, o homem foi socorrido pelo advogado e levado para um hospital particular em Vitória. Segundo a polícia, depois de socorrer a vítima, o advogado não foi mais localizado.