Colisão de carro contra árvore termina em morte na Praia do Canto

Um jovem identificado pela polícia como Lucas Rudek Sampaio, 24 anos, morreu em um grave acidente envolvendo um carro na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, no início da manhã deste sábado (21). Lucas dirigia um Volkswagen Santana, que saiu da pista e atingiu uma árvore no canteiro central da avenida.
Um outro jovem, Marcelo Sampaio, de 22 anos, primo de Lucas, que também estava no veículo, ficou ferido. Com o impacto da colisão, o Santana partiu ao meio. O banco do motorista foi parar na parte de trás do veículo. De acordo com uma testemunha, a batida aconteceu por volta das 5h30. A testemunha relatou, ainda, que ouviu o barulho de uma frenagem e, em seguida, o barulho da batida.
Os dois jovens voltavam de uma boate que fica localizada em Jardim Camburi e seguiam para casa de um amigo, na Praia do Suá, também na Capital.
Um empresário, de 48 anos, que esteve no local do acidente na manhã deste sábado, contou que a filha dele, de 19 anos, amiga dos jovens, estava em outro carro e iria se encontrar com eles em um posto.
"Ela estava no carro da frente com duas amigas e um rapaz. Eles combinaram de se encontrar em um posto de gasolina. Quando o carro que ela estava parou, eles ouviram o barulho e era o carro dos amigos".
FERIDO
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o jovem de 22 anos foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas).
HOSPITAL
A vendedora Rita de Cássia, de 52 anos, é mãe do jovem ferido no acidente. Ela informou que ainda não conversou com Marcelo, mas destacou que o rapaz chegou ao hospital lúcido.
"Ele está machucado, estão limpando o sangue para conseguir avaliar melhor. Não sei se quebrou algum osso. Mas vamos torcer para ele ficar bem".
Ela contou, ainda, que o filho é estudante de Direito e Educação Física e estava trabalhando como promoter. "Ele e o primo estavam na boate a trabalho. Não sei se eles beberam, já que estavam em horário de serviço".
A vendedora contou ainda que é grata pela ajuda dos amigos que passavam na hora, mas a família está em luto por Lucas. "O Lucas é filho do meu irmão. Apesar do meu filho estar com vida, perdemos alguém da família. Mas agora, tenho gratidão pelos amigos dele que passaram na hora e tiveram todo cuidado em me dar a notícia e apoio".
Segundo a Polícia Civil, o caso será encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito.