Tensão em Vitória: ponto a ponto do problema na visão do chefe de Segurança

A discussão é muito simples, é fechar a porta de entrada, é fechar a porta de entrada desses jovens que lamentavelmente estão morrendo, o problema está posto. Quem está matando e morrendo no Espírito Santo? Jovens de 15 a 29 anos. Há décadas nós temos essa estatística, nós acompanhamos o monitoramento dos homicídios no Espírito Santo desde 1997, 1996, então há 27 anos está posto o problema, nós temos que fechar a porta de entrada, e como fecha a porta de entrada? Com ações muito além das ações das polícias, mas nós é que somos cobrados o tempo todo, se a gente vai para cima e enfrenta, nós hoje estamos vivendo a questão do confronto armado, de janeiro a setembro foram 393 confrontos armados. Só que no momento que a gente faz o papel a gente recebe a crítica, atuou, matou, a polícia é a exterminadora de jovens, a polícia é a exterminadora de negros, quando não atua é omisso, a polícia não vem, a gente não vê a polícia, e as vozes que tanto criticam a polícia agora a gente não ouve se manifestar, porque isso está muito claro, são dois indivíduos traficantes covardes que lideram organizações criminosas que estão se combatendo, esses caras estão trazendo todo esse transtorno para a comunidade, e nós vamos ao encalço.