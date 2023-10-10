Rajada de tiros que matou jovem de 15 anos em Itararé é registrada em áudio

A rajada de tiros disparada contra o adolescente de 15 anos morto em Itararé, em Vitória, foi registrada em áudios que circulam pelas redes sociais. Os tiros ocorreram quando o jovem já estava no chão, mas os criminosos atiraram três vezes seguidas contra o menor de idade. Logo depois, uma série ininterrupta com 11 disparos é escutada.

Em vídeo que também é compartilhado, é possível ver que no momento do crime uma pessoa tenta impedir a ação segurando um dos suspeitos, mas não consegue detê-lo. O jovem morreu em um beco na região na manhã desta terça-feira (10) e não teve a identidade revelada.

A Polícia Militar informou que não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. A perícia foi realizada, mas nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Noite de terror

O assassinato aconteceu horas depois de outra sequência intensa de tiros na localidade. Por volta das 2h30 da madrugada, moradores do bairro acordaram com rajadas de armas automáticas. O tiroteio é tão intenso que não é possível contabilizar quantos tiros foram ouvidos em um vídeo gravado por um morador.