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Tensão e medo

Rajada de tiros que matou jovem de 15 anos em Itararé é registrada em áudio

A sequência de disparos é antecedida por um breve diálogo de uma pessoa próxima ao local do crime e que se assusta com os sons; caso ocorreu na manhã desta terça (10)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

10 out 2023 às 17:49

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 17:49

A rajada de tiros disparada contra o adolescente de 15 anos morto em Itararé, em Vitória, foi registrada em áudios que circulam pelas redes sociais. Os tiros ocorreram quando o jovem já estava no chão, mas os criminosos atiraram três vezes seguidas contra o menor de idade. Logo depois, uma série ininterrupta com 11 disparos é escutada.
Em vídeo que também é compartilhado, é possível ver que no momento do crime uma pessoa tenta impedir a ação segurando um dos suspeitos, mas não consegue detê-lo. O jovem morreu em um beco na região na manhã desta terça-feira (10) e não teve a identidade revelada.
A Polícia Militar informou que não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. A perícia foi realizada, mas nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Noite de terror

O assassinato aconteceu horas depois de outra sequência intensa de tiros na localidade. Por volta das 2h30 da madrugada, moradores do bairro acordaram com rajadas de armas automáticas. O tiroteio é tão intenso que não é possível contabilizar quantos tiros foram ouvidos em um vídeo gravado por um morador.
Em nota, a Polícia Militar disse que "registrou a ocorrência de disparos de arma de fogo na região de Itararé, em Vitória. O patrulhamento foi intensificado e buscas foram realizadas, mas não houve nenhum suspeito detido, assim como também não houve registro de feridos no local".

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