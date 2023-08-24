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Na cadeia

Tensão em Vila Velha: um suspeito é preso e outro detido após ataques

Homens foram localizados no bairro Alecrim, nesta quinta-feira (24); a Guarda Municipal ainda apreendeu uma submetralhadora, um revólver calibre 38 e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2023 às 20:22

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 20:22

Além dos suspeitos, duas arma e munições foram apreendidas
Duas armas – uma submetralhadora e um revólver calibre 38 – e munições também foram apreendidas Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente, de 17, acabou apreendido nesta quinta-feira (24), em Alecrim, Vila Velha, suspeitos de participarem de ataques a bairros do município na última quarta (25). Os indivíduos foram detidos em uma ação conjunta da Ronda Municipal (ROMU), da Guarda Municipal de Vila Velha e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Além dos suspeitos, uma submetralhadora, um revólver calibre 38 e munições foram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada ao DHPP de Vila Velha.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre a autuação dos homens. 

Os ataques

Um homem de 24 anos foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (23) em Alvorada, Vila Velha. E esse não foi o único caso: o dia no município foi de tensão. Durante a tarde, duas pessoas foram baleadas em Pedra dos Búzios — uma delas morreu; pela manhã, um intenso tiroteio provocou pânico no bairro Boa Vista.
O homicídio em Alvorada aconteceu na Rua Ana Siqueira, que chegou a ser interditada para que o corpo fosse removido. A reportagem pediu detalhes às polícias, mas até a publicação desta matéria não havia retorno.
Homicídio aconteceu na Rua Ana Siqueira, em Alvorada, Vila Velha
Homicídio aconteceu na Rua Ana Siqueira, em Alvorada, Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Durante a tarde, mais violência: dois homens foram baleados em Pedra dos Búzios e encaminhados por moradores ao hospital. Policiais foram até a unidade de saúde e verificaram que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos.
Segundo a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem que morreu seria Jackson Ferreira de Oliveira, conhecido como "Jaquinha" ou "JK". Em 2019, ele chegou a ser preso e era apontado como chefe do tráfico de drogas de parte do bairro Alecrim. Além disso, ele era investigado por mais de 10 assassinatos.
Ainda de acordo com a reportagem, é possível que os dois casos tenham ligação, devido à disputa pelo tráfico de drogas nos bairros Alvorada e Alecrim. 

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