Tensão em Vila Velha: um suspeito é preso e outro detido após ataques

Duas armas – uma submetralhadora e um revólver calibre 38 – e munições também foram apreendidas Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Além dos suspeitos, uma submetralhadora, um revólver calibre 38 e munições foram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada ao DHPP de Vila Velha.

Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre a autuação dos homens.

Os ataques

Um homem de 24 anos foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (23) em Alvorada, Vila Velha. E esse não foi o único caso: o dia no município foi de tensão . Durante a tarde, duas pessoas foram baleadas em Pedra dos Búzios — uma delas morreu; pela manhã, um intenso tiroteio provocou pânico no bairro Boa Vista.

O homicídio em Alvorada aconteceu na Rua Ana Siqueira, que chegou a ser interditada para que o corpo fosse removido. A reportagem pediu detalhes às polícias, mas até a publicação desta matéria não havia retorno.

Homicídio aconteceu na Rua Ana Siqueira, em Alvorada, Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Durante a tarde, mais violência: dois homens foram baleados em Pedra dos Búzios e encaminhados por moradores ao hospital. Policiais foram até a unidade de saúde e verificaram que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos.

Segundo a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem que morreu seria Jackson Ferreira de Oliveira, conhecido como "Jaquinha" ou "JK". Em 2019, ele chegou a ser preso e era apontado como chefe do tráfico de drogas de parte do bairro Alecrim. Além disso, ele era investigado por mais de 10 assassinatos.