Suspeitos roubam posto de gasolina e são presos em Bom Jesus do Norte

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de roubo a um posto de combustível em Bom Jesus do Norte

Em seguida, outra viatura da Polícia Militar se deparou com o homem de 22 anos no Centro da cidade. Durante a abordagem, ele confessou a participação no crime e que teria comprado um revólver calibre 22, de outro indivíduo, que teria sido utilizado no roubo.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Alegre, onde o jovem de 22 anos foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado. Os outros indivíduos foram ouvidos e liberados, pois não haviam elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante.