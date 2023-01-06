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Crime

Suspeitos roubam posto de gasolina e são presos em Bom Jesus do Norte

O assalto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6). Um dos suspeitos confessou o crime e outro compareceu na delegacia e foi reconhecido na participação
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jan 2023 às 19:19

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 19:19

Três homens de 21, 22 e 29 anos foram presos, nesta sexta-feira (6), em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado. Eles são suspeitos de roubarem um posto de combustível nesta madrugada, localizado na ES 484, no bairro Macário.
Suspeitos roubam posto de combustível e são presos em Bom Jesus do Norte
A Polícia Militar prendeu três suspeitos de roubo a um posto de combustível em Bom Jesus do Norte Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
Para os policiais militares do 3º Batalhão, um frentista do estabelecimento disse que o crime aconteceu por volta das 3h31 e foi levada uma quantia de R$456,00. A polícia realizou buscas na região até o amanhecer, porém nenhum suspeito foi encontrado.
Após novas informações junto à Polícia Civil (PC) e imagens do monitoramento, os militares conseguiram identificar um dos suspeitos de 21 anos por volta das 8h da manhã. Ele foi localizado e conduzido à delegacia do município.
Em seguida, outra viatura da Polícia Militar se deparou com o homem de 22 anos no Centro da cidade. Durante a abordagem, ele confessou a participação no crime e que teria comprado um revólver calibre 22, de outro indivíduo, que teria sido utilizado no roubo.
Já o terceiro suspeito, de 29 anos, segundo a polícia, compareceu na delegacia e foi reconhecido na participação, sendo detido e, juntamente, dos outros dois, encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para demais providências. A arma utilizada no crime não foi localizada durante as buscas.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Alegre, onde o jovem de 22 anos foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado. Os outros indivíduos foram ouvidos e liberados, pois não haviam elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante.

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